‘20만 전자’ 삼성전자 주총…“AI 반도체 시장 주도권 확보할 것”

전영현 삼성전자 DS(디바이스솔루션) 부문장(부회장)은 18일 “인공지능(AI) 반도체 시장을 주도하기 위한 기술 경쟁력을 갖춰나가겠다”고 밝혔다. 전 부회장은 이날 경기 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 정기 주주총회 의장 인사말에서 이같이 말하며 “삼성전자는 로직부터 메모리, 파운드리, 패키징까지 ‘원스톱 솔루션’이 가능한 세계 유일 반도체 회사”라고 강조했다.

메모리 반도체 초호황에 힘입어 이날 삼성전자 주가가 20만원을 돌파한 가운데 열린 이번 주총은 경영진의 반성과 주주들의 성토가 이어졌던 지난해와는 180도 다른 분위기 속에 진행됐다. 특히 실적과 주가 상승을 견인하고 있는 반도체 부문에서 자신감이 묻어나왔다. 전 회장은 삼성전자가 세계 최초로 양산 출하한 6세대 고대역폭메모리(HBM4)에 대한 엔비디아 등 고객사의 반응을 소개하며 “‘삼성이 돌아왔다(Samsung is back)’고들 한다”고 말했다.

전 부회장은 이어 “회사는 현재에 안주하지 않고 AI 수요 대응을 위해 시설 투자와 미래 기술 확보를 위한 연구·개발 투자도 지속하고 있다”면서 주주 환원을 위해 “2025년 연간 9조8000억원의 정규 배당과 함께 1조3000억원의 추가 배당을 지급할 예정”이라고 말했다.

사업 전략 보고 이후 이어진 주주와의 대화에서는 ‘AI 전환기’를 선도하겠다는 의지를 드러냈다. 노태문 DX(디바이스경험) 부문장(사장)은 “모든 제품과 서비스를 AI 기반으로 혁신하겠다”며 “고객의 일상을 바꾸는 AI 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

전 부회장은 반도체 부문의 불확실성을 줄이기 위해 ‘다년 공급계약’을 추진할 계획이라고 밝혔다. 그는 “지금까지는 연간 또는 분기 단위였는데 3~5년의 다년 계약으로 바뀌면 고객사와 삼성전자 모두 예측 가능한 사업 안정성과 가시성을 확보할 것”이라며 “수요 변동에 대응해 투자 규모도 탄력적으로 조정할 수 있을 것”이라고 말했다.

한진만 파운드리사업부장(사장)은 파운드리 실적 반등 가능성을 묻는 주주 질문에 “본격적으로 시너지가 나고 있다. 삼성 반도체의 잠재력이 크게 발휘될 것 같다”며 파운드리 수율을 끌어올리고 있다고 말했다.

삼성전자는 이날 주총에서 김용관 DS부문 경영전략총괄의 사내이사 선임, 에너지·자원 분야 전문가인 허은녕 서울대 공과대학 교수의 사외이사 선임 등 안건을 처리했다. 이사 보수 한도는 지난해 360억원에서 450억원으로 늘어났다.

행사장에는 HBM4와 엑시노스2600, 갤럭시 S26 시리즈, 마이크로 RGB TV 등 삼성전자 주력 제품들도 전시됐다.