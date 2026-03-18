컨베이어 벨트 끼임 사고로 숨진 뚜안···김미숙 김용균재단 대표 “아들 죽음과 판박이, 무엇 하나 바뀌지 않았다”

“이른 새벽에 혼자서 컨베이어벨트에 끼어서 처참하게 목숨을 잃었던 것도, 안전장치 하나 없었던 것도, 위험을 감수해야 했던 것도. 어쩜 그렇게 아들(고 김용균) 사고와 똑같은 판박이일 수 있습니까”

컨베이어 벨트 끼임 사고로 아들을 잃은 김미숙 김용균재단 대표는 18일 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청 앞에서 열린 ‘뚜안(23) 사망사고 책임자 처벌 기자회견’에 참석해 이같이 말했다.

김 대표는 “빈소에 놓인 사진은 저의 아들처럼 앳되고 잘생긴 청년이었고 23살 어린 나이에 스러지기엔 짧은 생이 너무 아깝다는 생각이 들었다”며 “지난 7년간 안전을 위해 열심히 싸워왔지만 무엇하나 바뀌지 않은 현장에 너무나 참담한 심정”이라고 말했다.

이어 “멀리 이국땅에서 일하러 간 아들이 하루아침에 죽었다는 소식에 얼마나 정신이 까마득하고 망연자실로 몸부림을 칠 뚜안 부모님을 생각하면 차마 어떠한 말로도 위로를 전할 수 없다”고 덧붙였다.

김 대표는 “다섯 명의 어린 동생들과 아픈 몸이라 돈벌이도 어려운 부모님을 위해 먼 나라 한국까지 고등학교를 졸업하고 어린 나이지만 한 집에 가장으로서 얼마나 책임감이 무거웠을 것”이라며 “월급 대부분을 부모님께 부치며 뿌듯해했을 뚜안님의 노고와 미소가 그려진다. 한국에서 일하며 사귄 많은 친구가 빈소를 지키며 애통해했던 것만 보더라도 뚜안이 얼마나 좋은 인성으로 사람들과 잘 지냈는지 알 수가 있었다”고 했다.

그러면서 “뚜안을 죽인 회사는 모든 책임을 인정했던 처음과는 정반대로 대형로펌까지 선임하며 대응하고 있다고 들었다”며 “이러함에 우리가 뚜안의 부당한 죽음을 알고도 어찌 분노하지 않을 수 있겠느냐”고 했다.

김 대표는 “국적 차별없이 철저한 조사로 진상규명 책임자처벌만이 멀리 계시는 부모님과 베트남 국민을 비롯해 지켜보고 있는 고향 주민들에게 부끄럽지 않은 대한민국이 될 것”이라며 “우리는 뚜안 죽음의 의문에 대한 진상이 규명될 때까지 이 싸움을 멈출 수 없다”고 말했다.

이날 뚜안의 유족 대리인과 경기이주평등연대는 기자회견을 마친 뒤 경기지방고용노동청에 사측을 산업안전보건법 위반, 중대재해처벌법 위반 등 혐의로 고소·고발했다.

경기이주평등연대는 “2인 1조 작업은커녕, 안전장치 하나 없는 대형 컨베이어 벨트가 작동 중인데, 이물질을 빼내도록 작업지시를 해왔고 결국 참혹하게 이주노동자를 사망케 한 책임을 철저히 물을 것”이라며 “이 죽음에 대해 철저한 진상조사와 책임자 처벌이 이런 죽음의 반복을 막는 첫 번째 일이라 생각한다”고 말했다.

뚜안은 지난 10일 오전 2시40분쯤 ‘제대로 작동되지 않는 컨베이어벨트를 점검하라’는 지시를 받고 혼자 컨베이어벨트 아래쪽으로 들어가서 살피다가 기계에 손이 끼이며 변을 당했다. 컨베이어벨트에는 비상 스위치도, 자동정지장치도, 덮개도 없었던 것으로 전해졌다. 2인1조라는 안전수칙도 지켜지지 않았다.