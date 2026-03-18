비축유 2246만배럴의 효과는?…결국 나프타 공급에 달렸다

석화업계 “비축유로 나프타 수요 충족 미지수” 러시아산 나프타 수입 검토 등 수급 방안 마련

국제에너지기구(IEA)와 방출에 합의한 비축유 2246만배럴이 향후 3개월간 단계적으로 풀리는 가운데 국내 석유화학업계에선 결국 나프타 공급량이 시장 안정의 최대 관건이라는 평가가 나온다. 정부는 러시아산 나프타 수입을 고려하는 등 수급 방안 마련에 총력을 펼치고 있다.

한국화학산업협회 관계자는 18일 통화에서 “호르무즈 해협 봉쇄가 언제 풀릴지 모르는 상황에서 비축유가 투입되면 경유·휘발유 보급엔 도움이 될 것”이라면서도 “석유화학업체의 나프타 수요가 워낙 많아 이를 충족할 수 있을지는 미지수”라고 말했다.

나프타는 원유 정제 시 분리돼 나오는 탄소화합물로 ‘석유화학의 쌀’로 불린다. 나프타를 원료로 에틸렌 등 석유화학 기초 소재를 만든다. 국내에 공급되는 나프타는 절반은 수입이고 나머지는 국내에서 생산한다. 수입 나프타의 약 54%가 호르무즈 해협을 통해 운반된다.

협회 관계자는 “정유사가 (비축유로) 수익이 남는 경유와 휘발유 생산을 늘리고 나프타 공급은 줄일 가능성이 있다”고 지적했다. 정유사가 자체 보유한 석유화학 설비에 나프타를 우선 공급하고 남는 일부를 시장에 내놓아 공급이 여의치 않을 것이란 우려도 있다.

산업통상부에 따르면 비축유는 정유사 등 민간이 9000만배럴, 한국석유공사 등 정부가 1억배럴을 각각 보유하고 있다. IEA는 이 가운데 2246만배럴 방출을 허가했다. 산업부 지침은 민간이 보유한 물량부터 방출하게 돼 있다.

업계에선 현재 나프타 재고가 2~3주치에 불과하다고 보고 있다. 이미 국내 최대 에틸렌 생산시설인 여천 나프타분해시설(NCC)이 지난 4일 고객사에 공급 불가항력을 선언했다.

한 업계 관계자는 “정유 공장이 한 번 멈춰 서면 재가동하는 데 한 달 정도 소요된다”며 “그런 의미에서 2246만배럴 비축유 투입은 단비가 되겠지만 당장 나프타가 필요한 공장에선 큰 의미가 없을 수도 있다”고 말했다.

정부는 3개월간 방출되는 비축유로 나프타 수요를 채울 수 없다고 보고 추가 대책을 마련하고 있다. 우선 산업부는 러시아산 나프타 도입을 검토하는 분위기다. 미국은 지난 12일 우크라이나 전쟁 이후 제재를 가했던 러시아산 원유·석유제품 판매를 일시 허용했다.

한국은 2021년 기준 러시아산 나프타를 5764만배럴 수입했는데 이는 전체 나프타 수입량의 22.8%에 달한다. 2022년 7월 러시아 제재 이후 수입은 사실상 끊겼다.

산업부 관계자는 “미국의 러시아산 원유 한시적 제재 완화 조처와 관련해 정유사, 석유화학사와 원유·나프타 물량 확보 방안을 논의하고 있다”고 밝혔다. 산업부는 지난 13일 조선업계, 15일 화학산업협회 등과 긴급회의를 진행했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 이날 정부서울청사에서 주재한 ‘비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회’에서 “최근 공급망 리스크가 높아진 나프타를 경제안보품목으로 한시 지정한다”고 밝혔다.

구 부총리는 “나프타 수급 동향과 기업의 애로사항을 자세히 파악하고 대체 수입선 확보와 수출 제한 등 적극적인 대응 조치를 추진하겠다”고 말했다. 공급망안정화기금에 ‘중동 피해 대응 특별지원’을 신설해 공급망 피해 기업에 1조5000억원 규모의 금융지원을 한다고도 약속했다.

산업부도 이날 “나프타 수급 안정화를 위해 기업과 소통하며 재외공관 및 무역관을 통한 대체 수입선 확보를 지원하고 있다”면서 “나프타 수입 시 발생하는 각종 부대비용을 지원하는 방안에 대해서도 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다.