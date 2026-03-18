부산 항공사 기장 살인 범인, 수개월 희생자 쫓으며 정보수집··· 경찰 “신상공개 논의 중”

부산에서 항공사 기장을 살해한 뒤 도주했다가 붙잡힌 범인이 수 개월전부터 범행 대상자를 따라다니며 주소와 생활패턴 등을 파악한 것으로 조사됐다. 경찰은 범인의 신상공개 여부를 검토 중이다.

부산경찰청은 18일 살인 혐의 등으로 검거된 50대 A씨를 상대로 정확한 범행 동기 등을 수사 중이라고 밝혔다. A씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 전 직장동료인 모 항공사 기장 B씨를 살해하고 도주했다. 범행 약 14시간 만인 당일 오후 8시쯤 울산에서 검거됐다. 앞서 지난 16일에도 A씨는 경기도 고양시에서 또 다른 동료를 목 졸라 살해하려다 실패하고 부산으로 내려왔다.

경찰에 따르면 A씨는 범행 수개월 전부터 대상자 4명을 쫓으며 집과 생활패턴을 파악했다. 17일 범행 당시에도 피해자 B씨가 새벽 운동을 나간다는 사실을 알고 아파트 인근에 잠복했던 것으로 조사됐다.

이후 A씨는 대중교통을 이용해 경남 창원으로 이동했다. A씨의 범행 대상 중 1명이 창원에 주소지를 두고 있다. 당시 경찰이 신변보호에 나선 시점인 탓에 범행을 실행하지 못한 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “경찰 추적을 피하기 위해 신용카드도 사용하지 않고, 이후 대중교통을 이용해 울산으로 갔다”며 “피해자들은 A씨가 자신들을 쫓고 있다는 사실을 알지 못했던 것으로 보인다”고 말했다.

항공사 부기장으로 재직하던 A씨는 2024년 건강 문제로 항공사를 퇴직하면서 일부 동료들과 갈등을 겪은 것으로 전해진다. 경찰은 A씨의 사이코패스 검사를 진행할 예정이다.

경찰 관계자는 “A씨가 고양시에서 저지른 사건을 병합해 수사할 것”이라며 “18일 중 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정”이라고 밝혔다.

한편, A씨는 경찰 조사에서 “3년 전부터 범행을 준비했고, 모두 4명을 살해하려했다”며 “공군사관학교의 기득권 탓에 인생이 파멸했다”고 경찰에 증언한 것으로 알려졌다.