삼성전자 노조 “우리도 하이닉스처럼 성과급 상한제 없애라” 쟁의행위 93% 찬성…5월 총파업 현실화

삼성전자 노동조합이 오는 5월 총파업에 나선다. 2년 만의 파업이 현실화하면 삼성전자의 고객사 납품 등에 차질이 빚어질 것으로 보인다.

삼성전자 노조 공동투쟁본부는 지난 9일부터 실시한 쟁의행위 찬반투표 결과 93.1% 찬성률로 합법적 쟁의권을 확보했다고 18일 밝혔다. 투표에는 초기업노동조합 삼성전자지부와 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등 3개 노조 재적 조합원 8만9874명 중 6만6019명(73.5%)이 참여해 6만1456명이 찬성했다.

노조는 앞서 중앙노동위원회가 조정 중지 결정을 내린 데 이어 쟁의행위 투표가 가결되면서 쟁의권을 법적으로 확보했다.

공동투쟁본부는 다음달 23일 대규모 집회를 연 뒤 상황 변화가 없으면 5월21일부터 6월7일까지 18일간 총파업을 진행할 계획이다. 노조는 성과급 산정 기준 투명화, 성과급 상한 폐지, 임금 인상률 7%를 요구하고 있다.

삼성전자에서 파업이 현실화하면 2024년 7월 이후 약 2년 만이자 1969년 창사 이래 두 번째다. 앞서 삼성전자 노사는 지난해 12월부터 임금 협상을 벌였지만 중앙노동위원회의 두 차례 조정회의를 거치고도 합의점을 찾지 못했다.

앞서 삼성전자는 초과이익성과급(OPI) 재원과 관련해 노조가 경제적 부가가치(EVA) 20%와 영업이익 10% 중에서 선택하는 방안을 내놨다. 또한 임금 인상률 6.2%, 자사주 20주 지급, 직급별 샐러리캡 상향 등을 제시했다. 반도체(DS) 부문의 경우 영업이익 100조원 달성 시 OPI 100%를 추가로 지급하는 특별 포상안도 제안했다.

하지만 노조가 OPI 상한 폐지 입장을 고수하면서 협상이 결렬됐다. 노조는 현재 연봉 50%인 OPI 상한을 폐지하고, 산정 기준이 비공개인 EVA 대신 영업이익 중심으로 성과급 산정 기준을 바꿔야 한다고 주장해왔다. SK하이닉스가 지난해 성과급 상한을 없애고 영업이익의 10% 전체를 성과급 재원으로 활용하기로 한 것이 영향을 미친 것으로 보인다.

실제로 파업이 진행되면 반도체 호황을 맞은 삼성전자에 타격이 불가피하다. 6만명이 넘는 조합원을 확보한 최대 노조인 초기업노조의 경우 DS 부문 조합원이 70~80%에 달하는 것으로 알려졌다.

삼성전자는 “2026년 임금협상을 원만하게 마무리할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.