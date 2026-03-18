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경남 농어업인수당 신청 31일 마감···60만원 지원

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본문 요약

경남도는 올해 경남 '농어업인수당' 신청 접수를 오는 31일 마감한다고 18일 밝혔다.

도는 올해부터 '농업e지' 시스템을 본격 활용해 예년보다 이른 5월부터 수당을 차례대로 지급할 계획이다.

올해 농어업인수당은 경영주의 경우 기존보다 30만원 인상된 60만원을 지원하며, 경영주와 공동경영주에겐 총 70만원을 지원한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남 농어업인수당 신청 31일 마감···60만원 지원

입력 2026.03.18 16:17

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도는 올해 경남 ‘농어업인수당’ 신청 접수를 오는 31일 마감한다고 18일 밝혔다.

도는 올해부터 ‘농업e지’ 시스템을 본격 활용해 예년보다 이른 5월부터 수당을 차례대로 지급할 계획이다.

올해 농어업인수당은 경영주의 경우 기존보다 30만원 인상된 60만원을 지원하며, 경영주와 공동경영주(부부)에겐 총 70만원(각 35만원)을 지원한다. 부부 농어가는 경영체를 분리 등록한 때도 35만원씩 지급된다.

이 사업은 2022년부터 경남도가 자체 사업으로 진행하고 있다. 수당 지급은 시·군에서 정한 농협채움포인트, 지역화폐, 현금 등으로 지급된다. 농협채움카드 포인트와 선불카드로 받은 수당은 12월 31일까지 사용하지 않으면 잔액을 반납해야 한다.

도는 수당을 조기에 지급해 사용 기간을 최대한 확보하고 잔액 반납을 최소화할 수 있도록 ‘농업e지’ 시스템을 도입했다.

지급 대상은 2025년 1월 1일부터 도내에 주민등록을 두고 농어업경영체 등록을 유지하면서 실제 농어업에 종사하는 경영주이다.

미신청 농어업인은 주소지 읍·면·동 행정복지센터에 방문 신청하면 된다.

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