교보문고도 ‘아미’ 맞을 준비 마쳤다…광화문점 BTS 추천도서 등 진열

오는 21일 예정된 그룹 방탄소년단의 광화문 공연을 앞두고 인근 교보문고 광화문점도 방탄소년단과 '아미' 맞이에 나섰다.

18일 교보문고 광화문점의 한쪽에는 방탄소년단 멤버들이 추천한 도서나 음악 등을 모아 소개하는 코너가 마련됐다.

해당 코너에는 리더 RM이 추천한 랠프 월도 에머슨의 <자연>, 슈가가 읽은 손원평의 <아몬드>, 방탄소년단의 음악적 메시지에 영향을 미친 것으로 알려진 헤르만 헤세의 <데미안> 등이 진열됐다.