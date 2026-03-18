“이스라엘, ‘이란 시위 일어나면 대학살’ 자체 평가에도 시위 촉구”

이스라엘이 이란의 정권 교체를 대이란 전쟁의 명분으로 내세우며 이란 국민에게 시위를 촉구하는 한편 미국에는 이란의 반정부 시위대가 당국에 의해 학살당할 수 있다는 예측을 전달했다는 보도가 나왔다.

워싱턴포스트는 17일(현지시간) 입수한 미 국무부 외교 전문에 이스라엘 고위 관리들이 “이란 이슬람혁명수비대가 우위를 점하고 있어 많은 이란인이 거리로 나온다면 사람들이 학살당할 것”이라고 말했다는 내용이 포함됐다고 전했다. 이 전문은 지난 11~12일 미국 관리들과 이스라엘 고위 관계자들 간 이뤄진 회담 내용을 요약한 것으로 알려졌다.

전문에 따르면 이스라엘 관리들은 이같은 예측에도 불구하고 이란에서 반정부 시위가 일어나기를 바라고 있다며 만약 시위가 벌어질 경우 시위대를 지원해달라고 미국에 요청했다.

미국과 이스라엘은 이란과 전쟁을 벌이며 이란 국민에게 정권 전복을 위한 시위에 나설 것을 촉구해왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 28일 대이란 공습 직후 트루스소셜에 “우리가 (공격을) 끝나면 당신들의 정부를 접수하라”며 “이것은 아마도 여러 세대에 걸쳐 여러분의 유일한 기회가 될 것”이라고 썼다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 지난 10일 성명을 통해 “우리는 자유를 위한 역사적 전쟁을 벌이고 있다. 이는 하메네이 정권을 제거하고 자유를 쟁취할 수 있는 일생일대의 기회”라고 말하기도 했다.

다만 트럼프 대통령은 지난 13일 폭스뉴스와 인터뷰에서 이란 이슬람혁명수비대 산하 바시즈 민병대가 반정부 시위대를 사살할 가능성이 크다는 것을 인정하기도 했다.

존스홉킨스대의 이란 전문가인 나르게스 바조글리는 “이스라엘은 이란의 분열과 붕괴를 유도하기 위해 국가의 총구가 국민을 향할 기회를 더 많이 만들고자 한다”며 “이스라엘의 목표는 이란 국민을 위한 자유민주주의를 구축하는 것이 아니라 사회와 국가 사이의 균열을 확대하는 것”이라고 말했다.

전쟁 발발 이후 이란은 내부 탄압을 강화하고 있는 것으로 알려졌다. 이슬람혁명수비대는 지난 13일 국영 IRIB 방송을 통해 발표한 성명에서 “새로운 소요 사태가 발생하면 지난 1월8일보다 더 강력한 타격을 가할 것”이라며 반정부 시위에 관한 강경 진압을 예고했다. 이란 당국은 테헤란 곳곳에 검문소를 설치해 시민들을 수색하는 등 검열을 강화하고 있다.

전문에 따르면 이스라엘 관리들은 하메네이 암살이 이란 정권 내부에 더 큰 혼란을 일으킬 것으로 예상했으나 “이란이 탄도미사일과 드론을 원하는 곳에 발사하는 것에서 권력 장악력이 드러났다”고 미 외교관들에게 말했다. 또한 이스라엘 관리들은 이란이 “무너지지 않고 끝까지 싸울 의지가 있다”고 평가하기도 했다.

브루킹스 연구소의 미·이란 관계 전문가 수전 멀로니는 이스라엘이 이란 정권의 회복력을 과소평가했다며 “이스라엘과 미국이 함께 저지른 전략적 오판의 근본 원인이 분명하다”고 말했다.