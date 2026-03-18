‘너무 비싸게 산다’ 지적에 LH, 매입임대 가격 기준 바꾼다

한국토지주택공사(LH)가 임대용 신축 비아파트 주택을 매입할 때 가격 산정 방식을 감정평가로 일원화한다. 매입여부를 결정할 땐 계량평가도 도입한다.

LH는 임대용 주택 매입 가격 적정성을 높이기 위한 제도 개선을 마치고 변경된 기준에 따라 올해 목표량인 3만8000가구에 대한 매입을 추진한다고 18일 밝혔다.

우선 신축 매입약정 매입가격은 앞으로 감정평가로만 산정한다. LH는 지난 2024년부터 수도권의 50가구 이상 주택을 매입할 때는 공사비를 반영해 가격을 산정해 왔다. 공사 원가 상승에 위축된 주택 공급을 활성화한다는 취지였지만, 주변 시세보다 너무 비싼 값에 건물을 사들인다는 지적이 끊이지 않았다. 이에 공사비 연동제는 폐지하고 시장가격 위주로 신축주택을 사들이기로 한 것이다.

기존주택 매입가격은 지난해와 동일하게 토지는 감정가격, 건물은 재조달원가(감정평가 시 건물 원가 산정에 쓰는 가격)로 산정한다. 이때 건물 매입가격은 인근 시세를 반영한 감정가격을 초과할 수 없다.

매입 여부 결정 과정에는 계량평가가 새로 도입된다. 서류심사에서 임대수요와 교통 및 생활편의성, 재무영향도 등을 평가하고, 매입심의에서 입지여건과 건축계획 적정성, 가격 적정성, 공공성 등을 평가해 점수를 합산하는 방식이다. 기존에는 외부 전문가로 이뤄진 심의위원회에서 토의로 가부를 결정하는 방식이었다.

매도신청인이 매입심의 결과를 너무 오래 기다리지 않도록 ‘심의기간 총량제’도 새로 도입한다. 이에 따라 LH는 매도신청인이 서류접수를 완료한 시점으로부터 6개월 이내에 결과를 통보해야 한다. 서류심사부터 매매계약까지 단계별 진행 상황을 매도신청인이 확인할 수 있도록 온라인 시스템도 구축한다.

LH의 올해 임대용 주택 매입 목표량은 3만8224가구다. 지역별로는 수도권 물량이 약 81%(3만1014가구)이고, 매입 방식별로는 신축 매입약정(3만4728가구)이 91%로 대부분을 차지한다.

조경숙 LH 사장 직무대행은 “합리적이고 투명한 매입임대 업무체계를 기반으로 우수한 입지에 양질의 주택을 빠르게 공급할 수 있도록 차질없이 사업을 추진하겠다”라고 말했다.