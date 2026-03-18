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본문 요약

하정우 청와대 인공지능미래기획수석이 오는 19일 반도체 기업 AMD의 리사 수 최고경영자를 만난다.

하 수석은 한국 정부의 AI 3강 전략을 소개하고, AMD와 국내 기업 간 초고성능 컴퓨팅, AI 데이터센터 협력 방안에 대해 의견을 나눈다.

또 한국의 글로벌 AI 경쟁력 확보와 AI 전환을 위한 AMD의 적극적 참여 방안도 논의한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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리사 수 AMD CEO, 하정우 AI수석과 내일 회동…청와대 “한국 AI 3강 전략 소개”

입력 2026.03.18 16:47

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

하정우 청와대 AI미래기획수석이 지난달 10일 서울 성북구 한국과학기술연구원에서 열린 ‘KIST 개원 60주년 기념식’에서 이재명 대통령 축사를 대독하고 있다. 연합뉴스

하정우 청와대 AI미래기획수석이 지난달 10일 서울 성북구 한국과학기술연구원에서 열린 ‘KIST 개원 60주년 기념식’에서 이재명 대통령 축사를 대독하고 있다. 연합뉴스

하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석이 오는 19일 반도체 기업 AMD의 리사 수 최고경영자(CEO)를 만난다.

청와대는 18일 “하 수석은 19일 오전 방한 중인 수 CEO를 만나 국내 반도체 기업과의 협력, 정부의 AI 고속도로 구축 등 AI 생태계 전반에 대해 의견을 교환한다”고 밝혔다. 이 자리에는 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장도 함께한다.

하 수석은 한국 정부의 AI 3강 전략을 소개하고, AMD와 국내 기업 간 초고성능 컴퓨팅, AI 데이터센터 협력 방안에 대해 의견을 나눈다. 또 한국의 글로벌 AI 경쟁력 확보와 AI 전환을 위한 AMD의 적극적 참여 방안도 논의한다.

수 CEO는 이날부터 이틀간 일정으로 한국을 찾았다. 이날 최수연 네이버 대표를 만난 수 CEO는 이날 저녁에 이재용 삼성전자 회장과도 만찬한다.

2014년 취임한 수 CEO의 방한은 이번이 처음이다. 엔비디아에 이어 글로벌 AI 가속기 시장 2위를 차지하고 있는 AMD는 최근 오픈AI, 메타 등 빅테크 등을 고객사로 확보하며 엔비디아를 추격하고 있다.

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