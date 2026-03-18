‘2002 월드컵급’ 인파 예고된 BTS 공연…경찰 ‘총력 대응’

서울 종로구 광화문광장에서 오는 21일 열리는 BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 앞두고 경찰이 총력 대응 태세에 돌입했다. 인파 밀집에 대비한 안전·교통 관리와 테러 대응까지 전방위 대책을 가동한다.

서울경찰청 관계자는 18일 오후 브리핑을 열고 BTS 공연 무대를 관람할 수 있는 구역에 ‘인파 관리선’을 설정해 수용 인원을 약 10만명으로 관리할 계획이라고 밝혔다. 공연 당일 무대를 중심으로 남대문 일대까지 최대 26만명이 몰릴 것으로 예상된다. 2002년 월드컵 거리 응원 이후 최대 규모다.

경찰은 ‘스태디움형’으로 인파를 관리한다. 광화문 일대를 ‘코어존(핫존)’부터 외곽 ‘콜드존’까지 나누고, 밀집도에 따라 3단계로 대응한다. 1단계(㎡당 1명·약 30%)에서는 자연스럽게 입장을 유도하고, 2단계(㎡당 2명·30~50%)에서는 유입을 일부 제한한다. 3단계(㎡당 3명 이상·50% 이상)에서는 인파 관리선을 통해 중심부 진입을 전면 차단한다.

인파 관리선에는 금속탐지기와 휴대용 스캐너를 이용해 사전 검색을 실시한다. 특공대와 기동대가 행사 시작 1시간 전부터 내부 순찰을 실시한다. 인파 관리선 외부에서도 휴대용 스캐너 300여대를 활용해 흉기 소지 의심자 등에 대한 점검을 진행한다. 필요할 경우 신원 확인 절차도 병행할 예정이다.

공연장 중앙에는 현장지휘본부를 설치한다. 이동형 지휘버스와 고공 관측 차량을 통해 돌발 상황에 실시간 대응할 예정이다.

경찰은 공연 당일 기동대 72개 부대 등 총 6729명, 형사 35개 팀 162명을 투입하고 특공대도 국제 행사 수준으로 배치한다. 외사경찰 7개 팀 43명도 현장에 배치돼 외국인 관람객 안전 관리에 나선다.

무대 주변 경호도 강화된다. 무대를 중심으로 좌우 공간을 비워 ‘진공 상태’를 만들고, 주최 측 안전요원과 경찰을 배치해 접근을 통제한다.

공연 당일 세종대로 등 인근 도로 교통을 통제하는데, 인파 밀집 징후가 나타날 경우 통제 시점이 앞당겨질 수 있다. 경찰은 대중교통 이용을 권고했다.

테러 및 안전사고 대비도 강화했다. 공연 전날인 20일 오후 9시부터 공연 다음날인 22일 새벽까지 민간 총기 출고가 전면 금지된다. 공연장 상공에는 불법 드론 탐지 장비를 띄워 드론 조종자 위치를 추적해 즉각 제지할 방침이다.

이날 박정보 서울경찰청장은 광화문 일대를 돌며 현장 점검을 실시했다. 박 청장은 “시민들의 안전한 공연 관람을 위해 대비를 철저히 하고 있다”며 “현장에서는 경찰과 안전요원의 안내에 적극 협조해달라”고 당부했다.