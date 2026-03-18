박수빈 시의원 “오세훈 알박기 인사, 서교공 사장 후보 자료 제출 부실”

“법조례 위반, 제출 의무인 재산·가족자료 누락·청문회 패싱 의심”

서울시의회 박수빈 의원(더불어민주당, 강북4)이 서울시와 서울교통공사 사장 후보자의 자료 제출을 촉구하고 나섰다.

박수빈 의원은 “이번 인사청문회를 앞두고 제출된 김태균 공사 후보자의 인사청문 요청안이 ‘서울특별시의회 인사청문회 조례’와 ‘공직자윤리법’ 등 관련 법령이 정한 기본 요건조차 갖추지 못한 부실 서류”라고 비판했다.

조례 제6조에 따르면 시장은 인사청문 요청안 제출 시 재산 신고 사항과 세금 납부 실적 등을 증빙서류와 함께 첨부해야 한다. 특히 공직자윤리법 제4조는 본인뿐만 아니라 배우자와 직계존비속의 재산까지 등록 대상으로 규정한다.

박 의원에 따르면, 후보자 측이 공직자윤리법을 따르지 않고 배우자와 직계존속에 관한 자료를 아예 누락한 채 냈다. 또 ‘재산보유현황’에 유가증권과 채무가 있다고 기재돼 있었지만, 세부 명세와 증빙자료는 제출하지 않았다.

박 의원은 “법적 의무가 있는 가족 재산 정보를 빠뜨린 것은 인사청문회를 요식 행위로 만들려는 의도이자 시의회를 패싱하겠다는 태도”라며 “오세훈 시장의 측근을 임명하기 위한 ‘알박기 회전문 인사’를 비판 없이 통과시키려는 꼼수가 아닌지 의심하지 않을 수 없다”고 주장했다.

이어 “부실 자료를 바탕으로 청문회를 진행하는 것은 시민의 알 권리를 침해하고 시의회의 검증 기능을 무력화하는 행위”라며 “내실 있는 청문회가 이뤄질 수 있도록 조례에 명시된 필수 서류들을 보완해 제출해야 한다”고 촉구했다.

서울교통공사 사장 후보자 인사청문회는 오는 24일 열린다. 사장 후보자로 지명된 김태균 전 서울시 행정1부시장은 정책기획관과 행정국장, 대변인, 경제정책실장 등의 주요 보직을 거치며 지난해 12월까지 시정 전반을 총괄해 왔다.