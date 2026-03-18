‘방한’ 리사 수 AMD CEO 광폭 행보…삼성, AMD에 HBM4 우선 공급키로

‘반엔비디아’ AMD CEO, 삼성·네이버와 연쇄 회동

엔비디아의 대항마로 꼽히는 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 AMD의 리사 수 최고경영자(CEO)가 18일 방한해 삼성전자와 네이버 경영진을 연달아 만나 AI 생태계 협력을 모색했다. 삼성전자는 AMD의 차세대 AI 가속기에 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 우선 공급하고 파운드리 협력도 계속 논의하기로 했다.

수 CEO는 이날 삼성전자 평택캠퍼스에서 전영현 DS(디바이스솔루션) 부문장(부회장) 등과 만난 자리에서 “차세대 AI 인프라 구현을 위해서는 업계 전반의 긴밀한 협력이 필수적”이라고 말했다고 삼성전자는 전했다.

삼성전자와 AMD는 이날 체결한 차세대 AI메모리·컴퓨팅 기술 분야 협력 확대에 관한 업무협약(MOU)에서 AMD의 차세대 AI 가속기 ‘인스팅트 MI455X’ 그래픽처리장치(GPU)와 관련 삼성전자를 HBM4 우선 공급업체로 선정한다고 밝혔다.

AMD의 랙 단위 AI 데이터센터 플랫폼 ‘헬리오스’와 서버용 중앙처리장치(6세대 EPYC CPU)에도 삼성전자의 고성능 DDR5 메모리 솔루션이 탑재된다.

삼성전자가 AI 가속기 시장을 주도하는 엔비디아와 AMD 모두에 HBM4를 공급하기로 하면서 SK하이닉스, 마이크론 등 경쟁사에 비해 시장 선점 효과를 톡톡히 누리고 있다는 관측이 나온다. 삼성전자는 또한 AI 메모리 기술력을 앞세워 빅테크 기업들의 메모리 반도체 공급망 다변화 추진, GPU 등 연산칩 설계와 메모리 기술 간 통합 흐름에서 기회를 선제적으로 만들겠다는 구상이다.

삼성전자는 또한 AMD의 차세대 칩을 위탁생산하는 파운드리 협력과 관련한 논의도 이어가기로 했다. 테슬라, 퀄컴, 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업들로부터 파운드리 수주를 이어오고 있는 삼성전자가 AMD까지 확보할 경우, 대만 TSMC에 한참 뒤쳐진 파운드리 경쟁력이 되살아날 계기가 마련될 수 있다는 관측이 나온다. 한진만 파운드리사업부 부문장(사장)은 이날 제57기 삼성전자 주주총회에서 테슬라의 자율주행 A16칩 위탁생산과 관련 “내년말 (텍사스주) 테일러 팹에서 2나노 최선단 공정 생산이 시작될 것”이라고 말했다.

수 CEO는 이날 저녁에는 이재용 회장과 만찬을 가질 것으로 알려졌다.

앞서 이날 오전 수 CEO는 최수연 네이버 대표와 성남시 네이버 사옥에서 만나 ‘AI 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력’을 위한 MOU를 체결했다.

수 CEO는 “세계 최고 수준의 AI 역량과 클라우드 플랫폼을 갖춘 네이버는 AMD의 차세대 AI GPU 기술을 혁신적으로 구현할 수 있는 최적의 파트너”라고 말했다. 최 대표는 “AMD와의 협력은 네이버의 기술적 다양성을 확보하고 AI 인프라 경쟁력을 높이는 의미 있는 계기”라고 밝혔다.

두 회사는 네이버의 자체 거대언어모델(LLM) ‘하이퍼클로바X’에 최적화된 고성능 그래픽처리장치(GPU) 연산 환경 구축을 위한 기술 협력을 강화하고, 이를 통해 AI 모델을 안정적으로 운영할 수 있는 인프라 기술을 함께 고도화해 나간다는 계획이다. 네이버로선 AMD와 파트너십을 통해 엔비디아 등 특정 AI 인프라에 종속되지 않고 AI 사업을 펼치려는 것으로 풀이된다.