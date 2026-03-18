창간 80주년 경향신문

‘정교유착’ 합수본, ‘통일교 금품 수수 의혹’ 전재수 의원 부인 참고인 조사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 18일 통일교로부터 금품을 수수한 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원의 배우자를 참고인 신분으로 소환했다.

김·임 전 의원은 합수본에서 각각 두 차례 피의자 신분으로 소환 조사를 받았다.

합수본은 조만간 전 의원을 소환해 조사할 것으로 보인다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘정교유착’ 합수본, ‘통일교 금품 수수 의혹’ 전재수 의원 부인 참고인 조사

입력 2026.03.18 17:15

수정 2026.03.18 17:31

펼치기/접기
  • 유선희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전재수 더불어민주당 의원이 지난해 6월 이재명 정부 첫 해양수산부 장관으로 지명되자 서울 마포구 인사청문회 준비단 사무실에 출근하고 있다. 문재원 기자

전재수 더불어민주당 의원이 지난해 6월 이재명 정부 첫 해양수산부 장관으로 지명되자 서울 마포구 인사청문회 준비단 사무실에 출근하고 있다. 문재원 기자

정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(합수본)가 18일 통일교로부터 금품을 수수한 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)의 배우자를 참고인 신분으로 소환했다.

합수본은 이날 오후 전 의원의 배우자 A씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 합수본은 전 의원의 정치자금법 위반 혐의 사건과 관련해 직접 배우자에게 확인할 부분이 있어 소환한 것으로 알려졌다.

전 의원은 2018년쯤 통일교 측으로부터 1000만원 상당의 불가리 시계와 현금 2000만원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 수사팀은 통일교 측이 한·일 해저터널 등 숙원사업 추진을 위한 여론을 조성해 행정절차를 유리하게 할 목적으로 이 같은 대가성 로비를 했다고 의심한다.

앞서 윤영호 통일교 전 세계본부장은 지난해 8월 김건희 특검팀 조사 과정에서 2020년 4월 총선 전 김규환 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원과 임종성 민주당 전 의원에게 현금 약 3000만원을 각각 전달했다고도 진술했다. 김·임 전 의원은 합수본에서 각각 두 차례 피의자 신분으로 소환 조사를 받았다.

합수본은 조만간 전 의원을 소환해 조사할 것으로 보인다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글