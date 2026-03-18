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절윤·원칙 없는 국힘 공천에 지역비하까지, 이게 혁신인가

입력 2026.03.18 18:48

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이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난 15일 사퇴 입장을 이틀만에 번복하고 서울 영등포구 당사에서 열린 비공개 공관위 회의에 참석하기 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난 15일 사퇴 입장을 이틀만에 번복하고 서울 영등포구 당사에서 열린 비공개 공관위 회의에 참석하기 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

국민의힘의 6·3 지방선거 공천 난맥이 점입가경이다. 시도지사 공천에서 현역·중진 배제(컷오프)를 둘러싼 내홍이 급기야 지역감정을 들쑤시는 수준으로 퇴행했다. 혁신은 말뿐, 유권자를 설득할 만한 어떤 성찰도 쇄신도 보이지 않는다. 여당의 3분의 1 수준으로 추락한 당 지지도에도 ‘절윤’은커녕 “윤어게인 공천” 소리가 나오는 판이다. 공천 원칙도, 경쟁할 인물도, 혁신의 비전도 없는 총체적 난맥상이다. 도저히 선거를 치르려는 당으로 보이지 않는다.

무엇보다 지역 비하 발언까지 주고받는 꼴이 볼썽사납다. 대구시장 후보 컷오프 대상인 주호영 의원은 지난 17일 “호남 출신인 당신이 대구를 얼마나 안다고…”라며 이정현 공천관리위원장을 직격했다. 컷오프된 김영환 충북지사도 18일 “전라도 출신 공관위원장” 운운했다. 이 위원장은 이날 “지역감정을 방패 삼아 혁신을 막는 정치와 싸우겠다”고 했다.

문제는 혁신의 진정성이다. 어디(대전·충남)는 현역 단체장을 단수공천하고 어디는 컷오프했는데 이 위원장은 “지역마다 사정이 다르다”는 하나마나한 해명만 내놓았다. 박형준 시장을 컷오프하고 윤석열 정권 법무비서관 출신 주진우 의원을 단수공천하려다 번복한 부산도 마찬가지다. 공천이 원칙 없이 갈팡질팡하는데 컷오프 명분도 권위도 설 리가 없다.

특히 컷오프 지역에서 ‘친윤 인사’들 이름이 나도는 걸 우연으로만 보기 힘들다. 대구에선 이진숙 전 방송통신위원장, 충북에선 윤석열 변호인인 윤갑근 변호사나 친윤 김수민 전 의원 공천설이 공공연하다. 윤어게인 세력이 지원에 나섰다고 하니 자칫 당 공천 과정이 ‘윤어게인’으로 뒤덮일 판이다. 이러고도 한 표를 바라는 건 유권자를 무시하는 것이다. 오죽하면 오세훈 서울시장이 17일 후보 등록하면서 당 지도부를 향해 “무능을 넘어 무책임”이라며 독자적 선거운동까지 시사했겠는가. 전쟁터에 나서는 후보가 당이 필요 없다는 극단적 분열상을 보고 있다.

이 위원장은 사퇴 파동 후 복귀하면서 “전기 충격을 가하듯 당에도 충격이 필요하다”고 했다. 지금까지 공천을 보면 진단도 치료법도 모두 틀렸다. 국민의힘이 살길은 한 가지다. 당도 공천도 친윤 청산, 극단 세력과의 단절에서 시작해야 한다. 지도부는 개혁적 인물을 중심으로 혁신선대위를 새로 꾸려야 한다. 아흐레 전 어떤 절박한 마음으로 소속 의원 전원이 ‘절윤 결의문’을 발표했는지 새기길 바란다.

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