BTS 콘서트 앞두고…법무부, 인천국제공항 ‘특별 입국심사 대책’ 시행

법무부가 오는 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열리는 방탄소년단 콘서트를 앞두고 '특별 입국심사 대책'을 마련했다고 18일 밝혔다.

법무부, 국토교통부, 인천공항출입국·외국인청, 인천공항공사 관계자들이 한자리에 모여 인천공항 혼잡 상황을 공유하고, 효율적인 출입국심사 개선 방안 등을 논의할 예정이다.

법무부 관계자는 "관계 기관과 협력해 인천공항을 방문하는 외국인의 입국심사 대기시간을 단축시킬 수 있는 실효적인 방안을 마련했다"며 "국내 관광과 지역 경제 활성화에 매진하겠다"고 밝혔다.