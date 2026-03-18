창간 80주년 경향신문

BTS 콘서트 앞두고…법무부, 인천국제공항 ‘특별 입국심사 대책’ 시행

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

법무부가 오는 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열리는 방탄소년단 콘서트를 앞두고 '특별 입국심사 대책'을 마련했다고 18일 밝혔다.

법무부, 국토교통부, 인천공항출입국·외국인청, 인천공항공사 관계자들이 한자리에 모여 인천공항 혼잡 상황을 공유하고, 효율적인 출입국심사 개선 방안 등을 논의할 예정이다.

법무부 관계자는 "관계 기관과 협력해 인천공항을 방문하는 외국인의 입국심사 대기시간을 단축시킬 수 있는 실효적인 방안을 마련했다"며 "국내 관광과 지역 경제 활성화에 매진하겠다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

BTS 콘서트 앞두고…법무부, 인천국제공항 ‘특별 입국심사 대책’ 시행

입력 2026.03.18 19:13

  • 유선희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

18일 오후 경찰특공대원들이 방탄소년단(BTS) 공연에 대비해 서울 종로구 광화문광장 인근에 세워진 안티드론차량에 탑승하고 있다. 이준헌 기자

18일 오후 경찰특공대원들이 방탄소년단(BTS) 공연에 대비해 서울 종로구 광화문광장 인근에 세워진 안티드론차량에 탑승하고 있다. 이준헌 기자

법무부가 오는 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 콘서트를 앞두고 ‘특별 입국심사 대책’을 마련했다고 18일 밝혔다.

특별 입국심사 대책 주요 내용은 ‘출입국심사관 조기 출근 및 연장 근무’, ‘혼잡시간대 비심사 부서 입국심사 지원’, ‘도착 승객 안내 강화’ 등이다. 대책이 시행되면 외국인 승객 도착이 집중되는 구역과 시간대에 입국심사 대기시간 단축 효과가 있을 것으로 기대된다.

또 법무부는 오는 19일 출입국외국인·정책본부장 주재로 방한 외국인 증가에 따른 인천공항 혼잡도를 개선하기 위한 관계 기관 회의도 개최한다고 밝혔다. 법무부, 국토교통부, 인천공항출입국·외국인청, 인천공항공사 관계자들이 한자리에 모여 인천공항 혼잡 상황을 공유하고, 효율적인 출입국심사 개선 방안 등을 논의할 예정이다.

법무부 관계자는 “관계 기관과 협력해 인천공항을 방문하는 외국인의 입국심사 대기시간을 단축시킬 수 있는 실효적인 방안을 마련했다”며 “국내 관광과 지역 경제 활성화에 매진하겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글