지난해 재계 총수 연봉 1위, 최태원·정의선 아니라 ‘이 사람’···퇴직금 빼고 248억원

한화 김승연 1위···2위는 177억 CJ 이재현 현대차 정의선 174억, 효성 조현준 157억순 퇴직금 포함 최고는 466억 받은 풍산 류진

지난해 국내 재계 총수 가운데 퇴직금을 제외한 최고 연봉자는 248억여원을 받은 김승연 한화그룹 회장으로 나타났다. 퇴직금 포함 기준으로는 총 466억여원을 받은 류진 풍산그룹 회장이 최고액을 기록했다.

18일 기준 2025년도 사업보고서를 공시한 주요 기업 경영진 보수 현황을 취합한 결과, 김승연 회장은 지난해 계열사에서 총 248억4100만원을 수령했다.

김 회장은 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화솔루션, 한화에서 나란히 50억4000만원씩, 한화비전에서 46억8000만원을 받았다. 이번에 한화비전에서 보수를 받기 시작하면서 연봉 총액이 전년 140억원 대비 큰 폭으로 늘었다.

한화는 “그룹 전반에 걸친 미래 신성장 동력 발굴, 인수·합병(M&A) 등 신사업 관련 자문, 해외 네트워크를 통한 사업 지원 등의 역할에 집중한 데 따라 보수를 책정했다”고 밝혔다.

이재현 CJ그룹 회장은 CJ에서 138억2500만원, CJ제일제당에서 39억1800만원 등 총 177억4300만원을 받아 뒤를 이었다.

정의선 현대자동차그룹 회장은 지난해 계열사에서 174억6100만원을 수령했다. 정 회장은 현대차로부터 90억100만원, 기아와 현대모비스에서 각각 54억원, 30억6000만원을 받았다. 정 회장은 이번에 기아에서 처음으로 보수를 받으면서 보수 총액이 전년 대비 51.6%나 늘었다.

아직 지난해 사업보고서 공개 전인 박정원 두산그룹 회장이 높은 순위에 올라설 가능성도 크다. 지난해 공개된 반기 보고서상으로 박 회장은 지난해 상반기에만 급여와 단기 성과급, 양도제한조건부주식(RSU)을 포함해 총 163억원을 받았다.

박 회장의 경우 3년 전, 부여 시점 주가보다 올해 2월 지급 시점 주가가 4.3배 올라 주식평가액이 보수 총액의 절반 이상인 89억3000만원까지 늘었다.

다음으로는 조현준 효성 회장이 그룹 전체에서 157억여원을 수령했다. 효성에서는 급여 58억원, 상여 43억9800만원 등 총 101억9900만원을 받았다. 또한 효성중공업에서 상여로 25억원, 효성티앤씨에서 상여와 급여를 포함해 총 24억3800만원, 효성ITX에서 급여 등으로 5억9800만원을 수령해 총액이 157억3500만원에 달했다.

신동빈 롯데그룹 회장은 지난해 롯데지주와 롯데쇼핑 등 주요 계열사로부터 149억9300만원의 보수를 받았다. 이는 전년도와 비교해 15.9% 감소한 것이다. 전반적인 경기 불황과 일부 계열사의 실적 부진에 따른 것으로 보인다.

조원태 한진그룹 회장은 한진칼에서 61억7천600만원, 대한항공에서 57억500만원, 진에어에서 17억1000만원, 아시아나에서 9억8718만원 등 총 145억7818만원을 받았다. 이는 전년 대비 42.7% 증가한 규모다.

최태원 SK그룹 회장은 SK에서 급여로 35억원, SK하이닉스에서 급여와 상여 등 47억5000만원을 받아 총액 82억5000만원을 기록했다. 구광모 LG그룹 회장은 전년보다 약 13% 감소한 71억2700만원을 수령했다. 정용진 신세계그룹 회장은 이마트에서 58억5000만원을, 허태수 GS그룹 회장은 45억400만원을 받았다. 이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영을 이어오고 있다.

퇴직금을 포함한 기준으로는 류진 회장의 보수 총액이 466억4천500만원에 달했다. 류 회장은 지난해 풍산홀딩스에서 397억9300만원, 풍산에서 68억5200만원을 각각 수령했는데, 이 중 풍산홀딩스 퇴직소득 350억3500만원이 포함됐다. 류 회장은 한국경제인협회 회장으로서 업무에 집중하기 위해 풍산홀딩스 대표직에서 사임한 바 있다.