이스라엘 “이란 정보부 장관 하티브 사망”···지도부 표적 공습 계속

이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관이 18일(현지시간) 에스마일 하티브 이란 정보부 장관이 표적 공습에 사망했다고 밝혔다.

카츠 장관은 이날 “에스마일 하티브 이란 정보부 장관이 전날 밤 테헤란에서 단행된 야간 공습으로 사망했다”고 밝혔다. 이스라엘군은 이번 공습이 하티브 장관을 표적으로 삼은 것이라며 공습의 구체적인 피해 규모 등에 대해서는 아직 분석 중이라고 설명했다.

카츠 장관은 이어 “이란에 대한 공습 강도가 높아지고 있다”며 자신과 베냐민 네타냐후 총리가 “추가 승인 없이도 이란 고위 인사를 제거할 수 있도록 이스라엘군(IDF)에 권한을 부여했다”고 설명했다. 이어 “오늘 하루 동안 모든 전선에서 상당한 이변이 예상된다”며 “중대한 상황”이 있을 것이라고 말했다.

이스라엘은 지난달 28일 미국과 함께 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 표적 공습한 이후 이란 내 핵심 인사들을 겨냥한 정밀 타격을 이어가고 있다. 전날에는 알리 라리자니 최고국안보회의 사무총장과 골람레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총지휘관을 사살했다.

이스라엘군은 또 테헤란에 있는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 산하 보안부대의 본부와 정비센터, 이란의 탄도미사일 부대 본부를 공습했다고 전했다. 이번 공습 작전에서 다수의 이란 방공 시스템도 파괴했다고 덧붙였다.