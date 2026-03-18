나이 50이 넘어 뒤늦게 시작한 활동가 생활이 어느덧 10년을 훌쩍 넘겼다. 전업 생활자와 다르게 여러 곳에서 다양한 역할을 맡는다. 매년 2~3월은 총회 시즌이다. 올해는 주거 영역에서의 역할이 어느 정도 마무리되고 웰다잉과 돌봄 영역에서 새로운 역할을 맡게 되었다. 60대 중반에 접어드는 내 나이와 무관하지 않다. 이제는 티 나지 않는 가장자리에서 노년을 준비하며 시민의 삶을 이어가려 한다.



우리 사회에서 ‘시민’과 ‘노인’이라는 두 단어의 조합은 어쩐지 어색하게 들린다. 공동체의 구성원으로서 권리와 의무를 지닌 시민과 65세 이상의 생애주기를 살아가는 노인은 겉도는 느낌이다. 이러한 괴리는 노인을 노인이라 부르지 못하는 현실에서도 드러난다. ‘어르신’ ‘시니어’ ‘실버’ 같은 호칭도 부족해 ‘선배시민’ ‘60+’ ‘신중년’ 등 새로운 호칭이 끊임없이 등장한다. 이는 단순한 언어의 문제가 아니라, 노년에 대한 부정적 담론과 나이듦을 받아들이지 못하는 우리 사회의 단면을 보여준다.



노년의 정체성을 부정하는 마음은 저속노화 열풍 같은 현상을 낳았다. 노화를 어떻게든 늦추고 싶은 욕망은, 노년을 직시하기보다 회피하려 한다. 이러한 회피는 삶의 마지막 단계인 죽음에서도 마찬가지다. 웰다잉 담론이 죽음에 대한 금기를 깨는 긍정적 변화를 불러오기도 했지만, 그 이면에는 각자도생을 넘어 ‘각자도사’ 사회의 슬픈 모습이 자리한다. 존엄한 돌봄과 임종이 돈이나 운에 좌우되는 현실에서, 우리는 모두 노인이 되고 결국 죽는다는 진실을 외면하고 있다.



우리는 나이듦을 회피가 아닌 직시의 자세로, 두려움이 아닌 준비의 자세로 마주해야 한다. 노년은 끝이 아니라 다르게 살아갈 기회가 주어지는 새로운 생애주기다. 그렇다면 ‘잘 죽는다’는 것은 무엇일까? 호스피스 병동 의료진은 ‘죽기 전 후회하는 10가지’ 같은 버킷리스트가 아니라고 증언한다. 가장 중요한 것은 주변 사람들과의 ‘관계’다. 사랑하는 이들에게 둘러싸여 좋은 관계를 맺은 사람일수록 더 평온하게 생을 마감한다고 한다. 이는 노후 준비에 대한 관점의 전환을 요구한다. 지금까지 우리는 ‘집·돈·자식·건강’이라는 4대 변수에 매달려왔다면, 이제는 사회적 관계와 활동이 추가되어야 한다. 가족을 넘어선 이웃, 친구, 공동체와의 연결망 그리고 은퇴 이후에도 계속되는 의미 있는 사회 참여와 기여가 삶의 질을 결정한다.



파커 J 파머는 노년기를 ‘잃을 것이 없는 시기’이자, 그렇기에 ‘공공의 선을 위해 더 큰 위험을 감수할 수 있는 시기’라고 정의했다. 중심의 안정성에만 머물지 말고, 타인의 경험과 다른 관점을 만나는 가장자리로 과감히 나아갈 필요가 있다고 말한다. 가장자리는 새로운 시각을 얻는 자리이며, 중심에서는 보이지 않던 것들을 발견하는 자리다. 경력과 지위에 대한 집착에서 벗어날 때, 비로소 우리는 더 넓은 시야로 세상을 바라보며 진정 중요한 것을 위해 용기 있게 목소리를 낼 수 있다.



수동적인 돌봄의 대상이 아니라, 가장자리의 자유와 지혜를 바탕으로 공동체를 위해 적극적으로 참여하고 저항하는 능동적 시민, 노인의 등장을 기대한다. 가장자리에서 바라본 세상은 더 넓고, 우리가 할 수 있는 일은 여전히 많다.