[임의진의 시골편지]귀싸대기

‘지맘대로 지멋대로’ 일으킨 전쟁. 이젠 제 편에 동참하라면서 겁박을 일삼고 뺨을 후려칠 기세다. 전쟁 반대 반씨, 반 고흐 귀가 떨어져 나갈 듯 아파라. 이 산간벽지까지 전쟁 후유증, 기름값에 허덕대는 중이다.



“비너스 동상을 얼싸안고 소근대는 별 그림자, 금문교 푸른 물에 찰랑대며 춤춘다. 불러라 샌프란시스코야 태평양 로맨스야~ 나는야 꿈을 꾸는 나는야 꿈을 꾸는, 아메리칸 아가씨” 가수 장세정이 1952년에 부른 노래 ‘샌프란시스코’. 이 노래를 친구들과 같이 들은 주막집 풍경이 생각나. 누구네 미국으로 유학 간 딸네 돌잔치를 아기도 없는 하늘 아래 했었는데, 내가 신중하게 고른(?) 신청곡에 모두 배를 쥐었었다. 좋은 세상 꿈꾸면서 찾던 자유의 땅 아메리카, 요샌 찬바람이 쌩쌩 부는 동네. 샌프란시스코란 ‘성인 프란시스코’란 뜻. 최근 교황은 전쟁하는 기독교인들은 고해성사를 해야 한다고 그러셨담서. 전쟁을 좋아하는 죄가 하늘에 쌓이고 있는 중이다.



귀싸대기를 맞아야 할 인간이 한둘이 아니야. 싸대기 중에 으뜸은 ‘김치싸대기’인데, 전 세계에서 가장 독특한 싸대기가 아닐까 싶어. 2014년 절찬 방영된 드라마 <모두 다 김치>에 나온 명장면. 배우 이효춘 샘이 김치포기를 통째 상대역의 얼굴 전면에 내려치는 장면은 짜릿하고 참신해서 패러디가 속출했다. 고흐가 그림을 중단하고 딴짓하면 ‘고스톱’, 화투판에서 손을 잘못 놀렸다간 김치싸대기를 맞게 될지도 몰라.



또 전쟁을 일으킨 자, 전쟁에서 재미를 보는 자들도 김치싸대기를 맞아야 해. 피가 묻은 돈을 좋아 말아라. 지옥 아랫목 불쏘시개에 적합하겠다. 어김없는 꽃봄이렷다. 산밭에 매화가 피고 벌들이 잉잉댄다. 동백은 붉게 피어 나무에 불이 붙은 듯해. 수선화도 돌잔치 아이의 손가락처럼 곱더니만 마디 끝에 노란 꽃송이. 연일 뉴스를 달구는 전쟁 구경할 게 아니라 시방은 꽃구경할 때다.

