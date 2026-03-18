창간 80주년 경향신문

귀싸대기

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

귀싸대기

입력 2026.03.18 20:01

수정 2026.03.18 20:02

펼치기/접기
  • 임의진 시인

  • 기사를 재생 중이에요

[임의진의 시골편지]귀싸대기

‘지맘대로 지멋대로’ 일으킨 전쟁. 이젠 제 편에 동참하라면서 겁박을 일삼고 뺨을 후려칠 기세다. 전쟁 반대 반씨, 반 고흐 귀가 떨어져 나갈 듯 아파라. 이 산간벽지까지 전쟁 후유증, 기름값에 허덕대는 중이다.

“비너스 동상을 얼싸안고 소근대는 별 그림자, 금문교 푸른 물에 찰랑대며 춤춘다. 불러라 샌프란시스코야 태평양 로맨스야~ 나는야 꿈을 꾸는 나는야 꿈을 꾸는, 아메리칸 아가씨” 가수 장세정이 1952년에 부른 노래 ‘샌프란시스코’. 이 노래를 친구들과 같이 들은 주막집 풍경이 생각나. 누구네 미국으로 유학 간 딸네 돌잔치를 아기도 없는 하늘 아래 했었는데, 내가 신중하게 고른(?) 신청곡에 모두 배를 쥐었었다. 좋은 세상 꿈꾸면서 찾던 자유의 땅 아메리카, 요샌 찬바람이 쌩쌩 부는 동네. 샌프란시스코란 ‘성인 프란시스코’란 뜻. 최근 교황은 전쟁하는 기독교인들은 고해성사를 해야 한다고 그러셨담서. 전쟁을 좋아하는 죄가 하늘에 쌓이고 있는 중이다.

귀싸대기를 맞아야 할 인간이 한둘이 아니야. 싸대기 중에 으뜸은 ‘김치싸대기’인데, 전 세계에서 가장 독특한 싸대기가 아닐까 싶어. 2014년 절찬 방영된 드라마 <모두 다 김치>에 나온 명장면. 배우 이효춘 샘이 김치포기를 통째 상대역의 얼굴 전면에 내려치는 장면은 짜릿하고 참신해서 패러디가 속출했다. 고흐가 그림을 중단하고 딴짓하면 ‘고스톱’, 화투판에서 손을 잘못 놀렸다간 김치싸대기를 맞게 될지도 몰라.

또 전쟁을 일으킨 자, 전쟁에서 재미를 보는 자들도 김치싸대기를 맞아야 해. 피가 묻은 돈을 좋아 말아라. 지옥 아랫목 불쏘시개에 적합하겠다. 어김없는 꽃봄이렷다. 산밭에 매화가 피고 벌들이 잉잉댄다. 동백은 붉게 피어 나무에 불이 붙은 듯해. 수선화도 돌잔치 아이의 손가락처럼 곱더니만 마디 끝에 노란 꽃송이. 연일 뉴스를 달구는 전쟁 구경할 게 아니라 시방은 꽃구경할 때다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글