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경찰, 항공사 기장 살해 50대 구속영장 신청

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부산에서 항공사 기장을 살해한 뒤 도주했다가 검거된 50대 전직 항공사 부기장 김모씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

부산경찰청은 18일 오후 살인 혐의로 김씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

김씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 전 직장동료인 모 항공사 기장 A씨를 살해하고 도주했다.

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경찰, 항공사 기장 살해 50대 구속영장 신청

입력 2026.03.18 20:10

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰서로 압송되는 항공사 기장 살해 피의자. 연합뉴스

경찰서로 압송되는 항공사 기장 살해 피의자. 연합뉴스

부산에서 항공사 기장을 살해한 뒤 도주했다가 검거된 50대 전직 항공사 부기장 김모씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

부산경찰청은 18일 오후 살인 혐의로 김씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

김씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 전 직장동료인 모 항공사 기장 A씨를 살해하고 도주했다. 범행 약 14시간 만인 당일 오후 8시쯤 울산에서 검거됐다.

김씨는 앞서 지난 16일에도 경기 고양시에서 또 다른 동료를 목 졸라 살해하려다 실패하고 부산으로 내려왔다. 김씨는 A씨 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 B씨 주거지에 찾아갔지만 미수에 그쳤다.

김씨는 2024년 건강 문제로 항공사를 퇴직하면서 일부 동료들과 갈등을 겪은 것으로 전해진다. 이후 공군사관학교 선배이자 한때 직장 동료였던 A씨 등 기장 4명에게 앙심을 품고 최근 수개월 전부터 몰래 따라다니며 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색하는 등 치밀한 계획을 세웠던 것으로 드러났다.

경찰은 구체적인 범행 동기 등에 대해 김씨 진술을 확보하고 신빙성 등을 검증하는데 주력하고 있다.

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