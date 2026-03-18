‘반포대교 포르쉐 추락’ 관련 병원장도 입건···공범은 내일 송치

지난달 30대 여성이 약에 취해 포르쉐 차량을 몰다 반포대교 아래로 추락한 사고와 관련해 경찰이 약물 출처로 지목된 병원의 병원장을 입건했다.

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 서울 서초구의 한 병원장 A씨를 입건해 조사 중이라고 18일 밝혔다.

30대 여성 B씨는 지난달 25일 오후 8시44분쯤 약에 취한 채 검은색 포르쉐를 운전하다 반포대교 난간을 들이받고 한강 둔치로 추락하는 사고를 냈다. A씨의 병원은 B씨에게 약물을 준 간호조무사 C씨가 일한 곳이다. 사고 직후 차량에선 마취·진정 계열 악물과 주사기 등이 발견됐는데, 모두 C씨가 병원에서 빼돌린 것으로 경찰은 보고있다.

C씨는 이 병원에서 혼자 약물을 관리하던 중 실제 진료에 사용된 양을 부풀려 기재한 뒤 빼돌린 것으로 확인됐다고 경찰은 전했다. 사고 당일에도 B씨는 이 병원 주차장에서 C씨와 만난 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “지난 6일 B씨를 구속 송치했고, C씨는 오는 19일 구속 송치할 예정”이라며 “병원에 대해서도 기타 여죄 및 추가 혐의점에 대해 계속 조사할 것”이라고 말했다.