수원 성균관대 실험실서 질산 누출···10여명 경상

수원 성균관대 실험실에서 질산 누출 사고가 발생했다.

경찰에 따르면 18일 오후 5시48분쯤 경기 수원시 장안구 천천동 성균관대 교육시설의 실험실 건물 3층에서 질산이 누출됐다는 119 신고가 접수됐다.

이 사고로 실험실에 있던 8명을 포함해 10여명이 목 통증과 어지럼증 등의 부상을 호소했으며, 일부는 병원에 이송된 것으로 전해졌다. 또 건물 안팎의 87명이 대피했다.

경찰과 소방 당국은 자세한 경위를 조사하고 있다.