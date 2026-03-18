수원 성균관대 실험실서 질산 누출···10여명 경상

수원 성균관대 실험실에서 질산 누출 사고가 발생했다.
경찰에 따르면 18일 오후 5시48분쯤 경기 수원시 장안구 천천동 성균관대 교육시설의 실험실 건물 3층에서 질산이 누출됐다는 119 신고가 접수됐다.
이 사고로 실험실에 있던 8명을 포함해 10여명이 목 통증과 어지럼증 등의 부상을 호소했으며, 일부는 병원에 이송된 것으로 전해졌다. 또 건물 안팎의 87명이 대피했다.
경찰과 소방 당국은 자세한 경위를 조사하고 있다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.03.18 20:15
기사를 재생 중이에요
수원 성균관대 실험실에서 질산 누출 사고가 발생했다.
경찰에 따르면 18일 오후 5시48분쯤 경기 수원시 장안구 천천동 성균관대 교육시설의 실험실 건물 3층에서 질산이 누출됐다는 119 신고가 접수됐다.
이 사고로 실험실에 있던 8명을 포함해 10여명이 목 통증과 어지럼증 등의 부상을 호소했으며, 일부는 병원에 이송된 것으로 전해졌다. 또 건물 안팎의 87명이 대피했다.
경찰과 소방 당국은 자세한 경위를 조사하고 있다.
카메라 워크 K이토록 작지만, 이리도 아름다운... 사진, 그리고 그림
박주연의 색다른 인터뷰9회말 2아웃 위기의 청년들에게…‘야신’의 한마디 “억울하냐, 일어서라”
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)