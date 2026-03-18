‘마두로 더비’ 베네수엘라가 이겼다

선발 로드리게스 호투 앞세워

미국 3 대 2 제압, 감격의 우승

수도 카라카스 대규모 응원전

경제난 시름 잊고 축제 한마당

베네수엘라 야구가 미국의 자존심을 꺾고 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 정상에 올랐다.



베네수엘라는 18일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 결승에서 미국을 3-2로 꺾었다. 다크호스로 주목받던 베네수엘라는 8강 토너먼트에서 디펜딩 챔피언 일본을 8-5로 꺾어 탈락시킨 데 이어 처음 진출한 결승에서 초강력 우승 후보 미국을 제치고 첫 우승을 차지했다.



좌완 선발 에두아르도 로드리게스(애리조나)의 눈부신 호투가 초반 흐름을 가져왔다. 로드리게스는 4.1이닝 1피안타 1볼넷 4탈삼진 무실점으로 미국 강타선을 막았다.그사이 타선은 미국 선발 놀런 매클레인(뉴욕 메츠)을 상대로 2점을 뽑았다. 3회초 안타, 볼넷, 폭투로 잡은 1사 2·3루 찬스에서 마이켈 가르시아(캔자스시티)가 희생플라이로 선취 타점을 올렸다. 1-0으로 앞선 5회에는 선두 타자 윌리에르 아브레유(보스턴)가 매클레인의 2구째 직구를 받아쳐 중월 솔로 홈런을 날리며 2-0으로 달아났다.



침묵하던 미국도 절대 우승을 뺏기지 않겠다는 의지를 홈런 한 방으로 드러냈다. 보비 위트 주니어(캔자스시티)가 8회말 2사 후 마차도와 승부에서 볼넷을 골랐다. 그리고 브라이스 하퍼(필라델피아)가 중월 동점 투런포를 쏘아올렸다.



그러나 베네수엘라는 집중력을 잃지 않았다. 9회 선두 타자 루이스 아라에스(샌프란시스코)가 개럿 휘틀록(보스턴)을 상대로 볼넷을 골라낸 뒤 대주자 하비에르 사노하(마이애미)의 2루 도루, 에우헤니오 수아레스(신시내티)의 적시 2루타로 결승점을 뽑았다.



선제 타점을 올린 가르시아는 대회 최우수선수상(MVP)에 선정됐다. 그는 대회 7경기에서 타율 0.385(26타수 10안타), 7타점을 올리며 우승을 이끌었다.



지난 1월 미국이 군사작전으로 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 뒤 베네수엘라는 정치적, 사회적 혼란기를 지나고 있다. 이날 두 팀 간 경기는 ‘마두로 더비’라 불렸다. 정치적 이슈까지 더해져 미국으로서는 반드시 이겨야 하는 경기였다. 2017년 이후 두 번째로 우승하기 위해 작정하고 나선 미국 대표팀은 이날 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 금메달을 따낸 아이스하키 남자 대표팀 유니폼을 입고 경기장에 나섰다.



당시 미국은 정치·경제적 긴장 관계와 맞물려 ‘관세 더비’로 불린 캐나다와의 결승전에서 승리, 46년 만에 금메달을 따냈다. 그 기운을 받으려 했지만 미국 야구는 2023년 결승에서 일본에 2-3으로 진 데 이어 또 같은 스코어로 물러났다.



대부분 메이저리그에서 뛰는 베네수엘라 선수들은 대회 도중 정치적인 발언을 자제하는 모습이 역력했다. 하지만 이날 ‘야구’로 하나가 됐다. 수도 카라카스에서는 경제난, 전력난에도 대규모 응원전이 펼쳐졌고, WBC 우승과 함께 축제가 벌어졌다.

