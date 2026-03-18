CTS기독교TV, 김도영 사장 선임

CTS기독교TV(회장 감경철 장로)는 김도영 사장 대행(사진)을 신임 사장으로 선임 결의했다고 18일 알렸다.



김 사장은 중앙대 화학공학과를 졸업하고 숭실대 사회복지행정 박사과정을 수료했다. SK 사장실, SK텔레콤 광고팀장, SK미디어아트센터 기획실장 등으로 일했다. 국회사회공헌포럼 전문위원, 연세대학교 객원교수도 맡았다. 임기는 2년.