KAI, 김종출 신임 대표이사 선임

한국항공우주산업(KAI)은 18일 임시 주주총회와 이사회를 열고 김종출 전 방위사업청 국방기술보호국장(사진)을 신임 대표이사로 선임했다.



지난해 7월 강구영 전 사장이 퇴임한 이후 약 8개월 만이다.



김 신임 대표이사는 공군사관학교 31기 출신으로 공군 장교로 복무한 뒤 2006년 방사청 개청 당시 4급 특채로 임용됐다. 이후 방산수출지원팀장, 기획조정관, 국방기술보호국장 등 주요 보직을 역임했다.