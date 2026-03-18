BTS 팬심 겨냥 마케팅 후끈

폴바셋, 라벤더 아이스크림 판매

BBQ는 청계광장점 보라색 단장

응원봉은 최고 33만원에 판매도

오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 유통업계가 ‘보라색 특수’ 잡기에 나섰다. 보라색은 BTS 상징색으로, 공연을 보기 위해 광화문 인근을 찾는 팬클럽 ‘아미’를 겨냥한 마케팅을 본격화하고 있다.



18일 업계에 따르면, 커피전문점 폴바셋은 22일까지 광화문 일대 매장에서 라벤더 아이스크림을 한정 판매한다. 보라색인 라벤더 아이스크림은 지난해 여름 시즌 일부 매장에서 한시적으로 판매했던 제품으로, 이번에는 BTS 공연 날짜에 맞춰 일주일간 선보인다.



치킨 프랜차이즈 BBQ는 광화문광장 인근에 있는 청계광장점을 보라색 콘셉트로 꾸밀 계획이다. BTS 팬들의 관심을 끌기 위해 공연 전날인 20일부터 이틀간 매장 안팎을 보라색 풍선 등으로 장식한다.



파리크라상 법인의 커피 브랜드 커피앳웍스 이마빌딩 광화문점은 공연 당일 보라색 패션 아이템을 착용한 고객에게 20% 할인 혜택을 제공한다.



할리스는 22일까지 광화문광장 인근인 세종로점, 센터포인트점, 태평로점, 명동역점, 청계천점, 종각역점 등 6개 매장에서 ‘서울 오로라 스파클링’을 판매한다.음료의 청색(음)은 소다로, 홍색(양)은 체리로 색과 맛을 냈는데 이를 섞으면 오로라를 연상케 하는 보랏빛으로 변한다.



스타벅스는 서울 해 질 녘을 연상시키는 ‘서울 석양 오미자 피지오’를 출시했다. 저으면 보랏빛으로 색깔이 변하는데, 광화문과 명동·강남 등 외국인 관광객 방문 비율이 높은 서울 지역 100개 매장에서 판매되고 있다.



BTS 공연이 가까워질수록 응원봉 수요도 급증하고 있다. 중고거래 플랫폼 번개장터에 따르면 이달 들어 BTS 응원봉 검색량은 전달 대비 438%, 전년 동월과 비교하면 무려 1764% 증가했다. 응원봉 거래액도 전달보다 136% 늘었다.가격도 급등하고 있다. 공식 판매가가 4만9000원인 ‘BTS 아미(ARMY) 응원봉 ver4’는 현재 최고 가격이 33만원(미개봉 새 상품 기준)으로 치솟았다.



유통업계 한 관계자는 “BTS 멤버 전원이 군 복무를 마치고 완전체로 복귀하는 첫 공연이다. ‘BTS노믹스’는 괜히 나온 말이 아니다”라고 기대감을 나타냈다.



증권가에선 BTS가 앨범과 투어, 굿즈 등으로 2조9000억원의 매출을 올릴 것으로 전망했다. 여기에 관광객 유입에 따른 소비 진작 등을 더하면 총 3조원 이상의 경제 효과를 창출할 것으로 보고 있다.

