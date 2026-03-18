지방 간 청년 35% 2년도 못 버티고 수도권으로 유턴

비수도권으로 이동한 만 19~34세 청년이 3명 중 1명꼴로 2년이 채 되지 않아 다시 수도권으로 되돌아간 것으로 드러났다.



산업연구원이 18일 발표한 ‘청년의 지역 이동과 정착: 지역별 청년친화지수를 중심으로’ 보고서는 국가데이터처의 청년 통계 등록부를 활용해 만 19~34세의 거주지 이동 패턴과 특징을 분석했다. 분석 결과, 비수도권에서 수도권으로 향하는 이동은 20대 중반에 집중됐고, 30대로 갈수록 수도권 내 이동이 많았다.



수도권과 비수도권 경계를 넘는 이동을 분석한 결과, 비수도권에서 수도권으로 이동한 후 정착한 비중이 42.7%로 가장 높았다. 반대로 수도권에서 비수도권으로 이동해 정착한 비율은 21.3%에 그쳤다.



특히 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년들 중 34.9%가 수도권으로 회귀했고, 비수도권 평균 체류 기간은 1.6년에 불과했다.



청년들이 수도권으로 향하는 가장 큰 이유는 일자리와 소득 등 경제적 기회와 관련이 높았다. 수도권 이동 청년 5명 중 1명은 실질 소득 증가를 경험한 것으로 나타났다. 정주 환경 역시 수도권과 비수도권 간 격차가 심각해 청년층의 수도권 쏠림을 부채질했다.



또한 보고서는 전국 229개 시군구를 대상으로 일자리, 주거·복지, 문화·여가, 사회적 관계망 등으로 구성된 ‘청년친화지수’도 산정했다. 분석 결과, 청년이 정착하기 좋은 상위 10% 지역 대부분이 수도권이었다. 비수도권은 단 4곳만 상위 10%에 이름을 올렸다.



보고서는 지역 간 이동이 일정 횟수 이상 계속될 경우 소득 증가율은 오히려 감소했다며, 반복적 이동이 장기적으로는 경제적 기회의 감소로 나타날 수 있다고 지적했다.



또 외부에서 유입된 청년이 지역 내 양질의 일자리를 차지한다는 기존 주민들의 부정적 인식과 이로 인한 갈등이 조기 이탈로 이어지는 사례가 적지 않았다.



김지수 산업연구원 연구위원은 “중요한 것은 청년들이 떠나지 않도록 막는 것이 아니라, 이동과 경험을 전제로 다시 돌아와 지역에 ‘정착’할 수 있는 환경을 조성하는 것”이라고 밝혔다.

