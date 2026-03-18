유치장에서 홀연히 사라진 가스총···경찰, 수색했지만 현재까지 발견 못해

광주서부서, 분실 관련 책임자 5명 경고

경찰서 유치장에 있어야 할 가스총이 사라져 책임자 5명이 경고 처분을 받았다.

광주 서부경찰서는 가스총(가스분사기)을 분실한 책임을 물어 담당 과장과 팀장 등 5명에게 서장 직권으로 경고 처분을 내렸다고 18일 밝혔다.

경찰에 따르면 서부경찰서는 지난달 26일 인사 발령에 따른 인수인계 과정에서 유치장 장비함에 있어야 할 가스총 1정이 사라진 사실을 뒤늦게 확인했다.

경찰이 반기별 장비 점검을 실시하고, 내부 직원이 지난해 12월 말까지 가스총을 확인했다고 진술한 점 등에 비춰 분실 시점은 올해 1∼2월 사이로 추정된다.

가스총은 살상력은 없지만 피의자 호송 때마다 경찰관이 유치장 장비함에서 꺼내 필수로 휴대해야 한다.

입출고 대장에는 해당 가스총이 정상적으로 보관된 것으로 기재돼있어 장비 관리의 허점을 드러냈다.

경찰은 분실 사실을 파악한 뒤 유치장, 호송 차량 내부, 출장지 등을 수색했지만 현재까지 가스총을 찾지 못했다. 경찰청에 분실 사실을 신고한 경찰은 가스총 일련번호를 토대로 수배 조치한 상태다.