삼성전자, ‘엔비디아 대항마’ AMD에도 HBM4 공급

방한 리사 수 AMD CEO와 ‘AI 메모리·컴퓨팅 분야 협력’ 협약

글로벌 AI 가속기 주도 양사에 모두 칩 공급…시장 선점 효과 기대

수 CEO, 네이버 방문해 최수연 대표와 ‘AI 생태계 확장’ MOU도

삼성전자가 ‘엔비디아의 대항마’로 꼽히는 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 AMD에도 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 공급하기로 했다. 삼성전자는 지난 2월 세계 최초로 HBM4를 양산 출하한 데 이어 AMD에 공급을 확정 지으며 HBM 시장 점유율을 높일 것으로 전망된다.



AMD는 18일 삼성전자 평택캠퍼스에서 삼성전자와 차세대 AI 메모리·컴퓨팅 기술 분야 협력 확대에 관한 업무협약(MOU)을 체결하고, AMD의 차세대 AI 가속기 ‘인스팅트 MI455X’ 그래픽처리장치(GPU)와 관련해 삼성전자를 HBM4 우선 공급업체로 선정한다고 밝혔다.



또한 AMD의 랙 단위 AI 데이터센터 플랫폼 ‘헬리오스’와 서버용 중앙처리장치(6세대 EPYC CPU)에도 삼성전자의 고성능 DDR5 메모리 솔루션이 탑재될 예정이다.



리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 이날 전영현 DS(디바이스솔루션) 부문장(부회장) 등과 만나 “차세대 AI 인프라 구현을 위해서는 업계 전반의 긴밀한 협력이 필수적”이라고 말했다.



삼성전자가 AI 가속기 시장을 주도하는 엔비디아와 AMD 모두에 HBM4를 공급하기로 하면서 SK하이닉스, 마이크론 등 경쟁사에 비해 시장 선점 효과를 누릴 것이란 관측이 나온다.



나아가 삼성전자는 AI 메모리 기술력을 앞세워 빅테크들의 메모리 반도체 공급망 다변화 추진, GPU 등 연산칩 설계와 메모리 기술 간 통합 흐름에서 기회를 선제적으로 만들겠다는 구상이다.



삼성전자는 AMD의 차세대 칩을 위탁생산하는 파운드리 협력과 관련한 논의도 지속하기로 했다. 테슬라, 퀄컴, 엔비디아 등 글로벌 빅테크들로부터 파운드리 수주를 이어오고 있는 삼성전자가 AMD까지 확보할 경우, 대만 TSMC에 한참 뒤처진 파운드리 경쟁력이 되살아나는 계기가 마련될 수 있다는 관측이 나온다.



한진만 파운드리사업부문장(사장)은 이날 제57기 주주총회에서 테슬라의 자율주행 A16칩 위탁생산과 관련 “내년 말 (텍사스주) 테일러 팹에서 2나노 최선단 공정 생산이 시작될 것”이라고 밝혔다.



앞서 이날 오전 수 CEO는 최수연 네이버 대표와 성남시 네이버 사옥 1784에서 만나 ‘AI 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력’을 위한 MOU를 체결했다.



수 CEO는 “세계 최고 수준의 AI 역량과 클라우드 플랫폼을 갖춘 네이버는 AMD의 차세대 AI GPU 기술을 혁신적으로 구현할 수 있는 최적의 파트너”라고 말했다. 최 대표는 “AMD와의 협력은 네이버의 기술적 다양성을 확보하고 AI 인프라 경쟁력을 높이는 의미 있는 계기”라고 밝혔다.



두 회사는 네이버의 자체 거대언어모델(LLM) ‘하이퍼클로바X’에 최적화된 고성능 GPU 연산 환경 구축을 위한 기술 협력을 강화하고, 이를 통해 AI 모델을 안정적으로 운영할 수 있는 인프라 기술을 함께 고도화해 나간다는 계획이다.



네이버로선 AMD와의 파트너십을 통해 엔비디아 등 특정 AI 인프라에 종속되지 않고 AI 사업을 펼치려는 것으로 풀이된다.

