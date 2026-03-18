‘시위대 대학살’ 예측했으면서…이란 시민 봉기 부추기는 이스라엘

이란 분열 통해 정권 전복 목표 미국에 반정부 측 지원 요청도

이스라엘이 이란 국민들에게 정권에 맞서 봉기할 것을 촉구하면서도 이란에서 반정부 시위가 발생할 경우 대규모 학살이 벌어질 수 있다는 평가를 미국에 전달했다는 보도가 나왔다.



17일(현지시간) 워싱턴포스트가 입수한 미 국무부 외교전문에 따르면 이스라엘 고위 관리들은 “많은 이란인이 거리로 나온다면 (이란 이슬람혁명수비대 등에) 학살당할 것”이라고 미국에 말했다.



이 전문은 지난 11~12일 미 관리들과 이스라엘 고위 관계자들 간에 이뤄진 회담 내용을 요약한 것으로 알려졌다. 여기에는 미·이스라엘의 공격이 계속되고 있음에도 이란 정권이 “무너지지 않고” 있으며 “끝까지 싸울” 의지가 있다는 이스라엘 측의 평가도 담겼다.



전문에 따르면 이스라엘 관리들은 이런 예측에도 불구하고 이란에서 반정부 시위가 일어나기를 바라고 있다며 만약 시위가 벌어진다면 시위대를 지원해달라고 미국에 요청했다.



미·이스라엘은 이란 국민에게 정권 전복을 위한 시위에 나설 것을 촉구해왔다. 도널드 트럼프 미 대통령은 지난달 28일 이란 공습 직후 트루스소셜에 “우리가 (공격이) 끝나면 당신들의 정부를 접수하라”라고 썼다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 지난 10일 “자유를 쟁취할 수 있는 일생일대의 기회”라고 말하기도 했다.



다만 트럼프 대통령은 지난 13일 폭스뉴스 인터뷰에서 혁명수비대 산하 바시즈 민병대가 반정부 시위대를 사살할 가능성이 크다는 것을 인정하기도 했다.



미 존스홉킨스대의 이란 전문가인 나르게스 바조글리는 “이스라엘은 이란의 분열과 붕괴를 유도하기 위해 국가의 총구가 국민을 향할 기회를 더 많이 만들고자 한다”며 “이스라엘의 목표는 이란 국민을 위한 자유민주주의를 구축하는 것이 아니라 사회와 국가 사이의 균열을 확대하는 것”이라고 말했다.



전쟁 발발 이후 이란은 내부 탄압을 강화하고 있는 것으로 알려졌다. 혁명수비대는 지난 13일 성명에서 “새로운 소요 사태가 발생하면 지난 1월8일보다 더 강력히 타격할 것”이라며 반정부 시위에 대한 강경 진압을 예고했다. 이란 당국은 수도 테헤란 곳곳에 검문소를 설치해 시민들을 수색하는 등 통제를 강화하고 있다.

