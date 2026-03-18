창간 80주년 경향신문

부산 항공사 기장 살인범 “4명 죽이려 했다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부산에서 항공사 기장을 살해한 뒤 도주했다가 붙잡힌 범인이 "4명을 살해하려 했다"고 진술했다.

부산경찰청은 18일 살인 혐의로 검거된 50대 A씨를 상대로 정확한 범행 동기 등을 수사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 전 직장 동료인 모 항공사 기장 B씨를 살해한 뒤 도주했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산 항공사 기장 살인범 “4명 죽이려 했다”

입력 2026.03.18 20:38

수정 2026.03.18 20:39

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“공군사관학교 기득권 탓에 파멸”

부산에서 항공사 기장을 살해한 뒤 도주했다가 붙잡힌 범인이 “4명을 살해하려 했다”고 진술했다.

부산경찰청은 18일 살인 혐의로 검거된 50대 A씨를 상대로 정확한 범행 동기 등을 수사 중이라고 밝혔다. A씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 전 직장 동료인 모 항공사 기장 B씨를 살해한 뒤 도주했다. 범행 약 14시간 만인 당일 오후 8시쯤 울산에서 검거됐다.

A씨는 경찰에서 “3년 전부터 범행을 계획했고, 4명을 살해하려 했다”고 밝혔다. 범행 동기에 대해 그는 “공군사관학교의 기득권 탓에 억울하게 인생이 파멸했다”고 말한 것으로 알려졌다.

A씨는 부산 범행 이후 또 다른 전 직장 동료(기장)를 살해하기 위해 경남 창원시로 이동했다. 하지만 경찰의 신변보호로 실행이 어렵게 되자 수사망을 피하기 위해 울산으로 이동한 것으로 조사됐다. 경찰은 A씨가 갖고 있던 캐리어에서 범행에 이용한 흉기를 압수했다. A씨는 범행 수개월 전부터 범행 대상으로 삼은 전 동료들을 미행하며 생활패턴 등을 파악했다. 17일 범행 당시에도 피해자가 새벽 운동을 나간다는 사실을 알고 아파트 인근에 잠복했던 것으로 조사됐다.

부기장으로 재직하던 A씨는 2024년 건강 문제로 항공사를 퇴직하면서 일부 동료들과 갈등을 겪은 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “조만간 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정”이라며 “신상정보 공개 여부도 검토하겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글