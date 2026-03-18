이란 실용주의자 라리자니 죽인 이스라엘…전쟁 장기화 전망

하메네이 사후 실질적 지도자…“보복할 것” 이스라엘에 미사일

혁명수비대 장악력 더욱 커져…초강경 인사 군사 고문으로 임명

전시 이란의 실권자로 국정운영을 총괄했던 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장이 지난 16일(현지시간) 이스라엘에 암살당하면서 전쟁이 장기화할 수 있다는 전망이 나온다. 강경 군부와 온건파 간 중재 역할을 해온 ‘실용적 보수주의자’ 라리자니의 죽음으로 군부 장악력이 커지면서 종전을 위한 외교적 해법을 찾기 어려워질 수 있다는 것이다.



SNSC는 18일 라리자니 사무총장이 아들 모르테자와 참모, 경호원과 함께 사망했다고 확인했다. 이란은 라리자니 사무총장의 죽음을 “순교”라고 부르며 보복을 다짐했다. 아미르 하타미 이란군 참모총장은 “결정적이고 후회할 보복”을 하겠다고 다짐했으며, 이스라엘을 향해 집속탄을 탑재한 미사일을 발사했다. 이로 인해 2명이 사망했다.



아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 사후 실질적 지도자 역할을 해온 라리자니 사무총장의 사망은 이란에 큰 타격이 될 것으로 보인다. 그는 지난 1월 반정부 시위 정국을 거치면서 이란 실권자로 떠올랐다. 하메네이가 그에게 국정운영 실권을 넘겼고, 그가 반정부 시위 유혈진압을 주도했다. 전쟁 발발 전에는 미국과 핵 협상을 막후에서 조정했으며, 미·이스라엘과의 전시 체제를 책임져온 사실상 최고 의사결정자였다.



CNN은 “이란 지도부에서 가장 예리하고 영향력 있는 목소리를 잃은 것”이라며 “이는 전쟁 종식을 위한 협상을 더욱더 어렵게 만들 수 있다”고 분석했다.



라리자니 사무총장은 신정체제에 대한 충성심이 강한 보수적 정치인이지만 실용주의자로 평가받는다. 뉴욕타임스(NYT)는 그가 협상의 언어를 아는 실무형 권력자였다면서 이란 정치 및 군사 엘리트층 사이에서 파벌 간 갈등을 조율할 수 있는 인물이었다고 평가했다. NYT는 라리자니 사무총장이 모즈타바 하메네이 최고지도자 선출에 반대하며 미국과의 적대관계 종식을 가져올 수 있는 보다 온건한 후보를 지지했다고 전하기도 했다.



라리자니 사무총장의 죽음은 전쟁 국면에서 혁명수비대의 영향력을 확대하는 결과로 이어질 것으로 보인다. 당장 모즈타바가 혁명수비대 출신 초강경 인사 모흐센 레자이를 군사고문에 임명한 것이 이를 방증한다. 아랍·걸프국가연구소 선임연구원 알리 알포네는 “(라리자니의 죽음은) 정권의 급진화를 가속하고 혁명수비대 입지를 더욱 공고히 할 것”이라며 “이스라엘은 미국과 협상할 수 있는 사람은 누구든 암살하고 있다. 이제 남은 것은 강경파인 혁명수비대뿐”이라고 말했다.



사이드 골카르 테네시대 교수는 라리자니 사무총장의 죽음으로 이란 의회 의장이자 전 혁명수비대 사령관인 모하마드 바게르 갈리바프의 위상이 더욱 높아졌다며 “그는 전쟁을 계속할 것이다. 그들은 미국에 또 다른 베트남 전쟁을 일으킬 수 있다고 믿고 있다”고 했다.



에피 데프린 이스라엘군 대변인은 “우리는 이란 정권의 모든 지도부를 타격하고 있다”면서 “모즈타바를 추적해 찾아낼 것이며 결국 무력화할 것”이라고 말했다. 이스라엘 국방부는 18일 에스마일 하티브 이란 정보장관을 제거했다고 밝혔다.

