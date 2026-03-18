BTS 컴백에 서울시 붉은 조명 논란…“앨범 핵심 컬러, 정치와 무관”

그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 앞두고 서울 시내 곳곳이 붉은색으로 물들자 일각에서 특정 정치적 성향을 드러낸 게 아니냐는 논란이 일었다.

소속사 하이브(빅히트뮤직)는 이에 대해 정규 5집 <아리랑> 콘셉트에 따른 것일 뿐이라며 확대 해석을 자제해 달라고 당부했다.

하이브는 18일 오후 입장문을 내고 “광화문 광장 공연의 붉은색은 <아리랑> 앨범의 키(핵심) 컬러를 적용한 것”이라며 “서울시도 하이브 요청에 따라 (시내 명소 조명에) 붉은색을 활용하고 있다”고 밝혔다.

실제 <아리랑> 앨범 로고 등은 붉은색이며 붉은 조명이 이에 따른 것으로 정치적 성향과는 무관하다는 설명이다.

하이브는 “대중문화행사를 과도하게 정치적 관점으로 해석하지 말아 주실 것을 당부드린다”라고 덧붙였다.

방탄소년단은 오는 21일 오후 8시부터 서울 광화문광장에서 컴백 공연을 연다. 서울시는 방탄소년단의 컴백을 기념해 세빛섬, 남산서울타워, 세빛섬 등 서울의 랜드마크 15곳에 일제히 붉은색 조명을 밝힐 예정이다.

그런데 공교롭게도 야당의 상징색이 붉은색이란 점에서 6월 전국동시지방선거를 앞두고 온라인에서 정치적 해석이 제기됐다. 방탄소년단의 팀 상징색은 붉은색이 아닌 보라색이다.