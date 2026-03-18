트럼프 “호르무즈 해협 이용국에 책임 맡기면 어떨까”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 호르무즈 해협 파병 요청에 응하지 않은 동맹국들을 향해 재차 불편한 심기를 드러냈다. 이란과의 전쟁이 마무리되면 호르무즈 해협을 이용하는 국가가 해당 지역을 직접 책임지도록 하는 방안도 거론했다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) SNS 트루스소셜에 “이란의 ‘테러 국가’ 잔재를 우리가 완전히 끝장내 버리고, 호르무즈 해협을 이용하는 국가들에 그곳을 맡기면 어떤 일이 벌어질지 궁금하다”며 “그렇게 하면 지금까지 반응이 없는 우리의 ‘동맹국들’도 빠르게 움직이게 될 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개방과 관련해 대다수 동맹국이 자신의 파병 요구를 거절하자 분노와 실망감을 표출해왔다. 전날에는 북대서양조약기구(나토)를 비롯한 한국, 일본, 호주 등의 도움이 필요 없다고 말하기도 했다. 이날 발언도 동맹국들의 소극적 태도를 비판하는 뜻으로 해석된다.

CNN은 트럼프 대통령 발언을 두고 미국이 이란 정권을 붕괴시킬 경우 호르무즈 해협의 안보 유지 책임은 미국의 동맹국들이 전적으로 책임져야 함을 시사한 것이라고 전했다. 호르무즈 해협을 통과하는 원유는 상당 부분 아시아와 유럽 국가로 수입된다. 중동산 원유 수입 비중이 적은 미국은 호르무즈 해협 이용도가 낮다. 트럼프 대통령은 처음 파병을 요구할 때도 호르무즈를 통해 원유를 수입하는 국가들이 이 지역 통행 유조선을 직접 호위해야 한다는 ‘수익자 부담 원칙’을 강조한 바 있다.

트럼프 대통령은 이어 “저 밖에 있는 모든 ‘멍청한 사람들’을 위해 분명히 말해두는데, 이란은 누구나 인정하듯 세계에서 1위로 꼽히는 가장 큰 테러 지원 국가다”며 “우리는 그들을 아주 빠른 속도로 무너뜨리고 있다”고도 말했다.