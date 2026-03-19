4월의 바다에 두고 온 딸 다영이···엄마는 12년간 그림을 그렸다

지난 17일 서울 종로구 인사동의 한 전시관. 낡은 선박용 프로펠러를 머리처럼 얹은 조형물이 벽을 향해 우뚝 서 있다. 녹슨 거친 부품들이 맞물려 몸을 이룬 모양새는 꼭 사람의 뒷모습 같다. 프로펠러가 향한 벽엔 목포 바다를 담은 영상이 흐른다. 수평선 너머 흐릿한 형체가 보인다. 세월호다. “낡은 부품들은 12년의 세월을 담은 제 모습이예요. 꼭 저렇게 세월호를 바라봤어요.” 단원고 명예 3학년 10반 김다영양의 어머니 정정희씨(58)가 말했다.

이날 정씨는 대학원 조형예술학과 박사 과정 졸업 전시회 준비를 위해 서울을 찾았다. 딸 다영이를 낳고 취미로 시작한 그림은 2014년 4월16일, 다영이를 잃은 뒤에도 이어졌다. 12년의 시간 동안 그는 캔버스에 무엇을 담아왔을까.

정씨는 전남 목포의 섬 달리도에서 자랐다. 집 근처 갯벌에서 고기며 오징어를 잡고 땅따먹기도 하며 시간을 보냈다. 두 아들과 막내 다영이가 태어난 뒤에도 섬은 아이들의 놀이터였다. 갯벌에서 캐온 바지락을 둘러앉아 먹는 손주들을 보며 정씨의 어머니는 “너희는 굶고 사냐”고 농담하곤 했다. 남매 중 다영이는 특히 예뻤다. 딸과 마주 앉으면 도란도란 이야기가 끊이지 않았다. 다영은 수학여행을 앞두고는 목련꽃 사진을 한 가득 찍어뒀다. 그림을 취미로 그리던 정씨에게 줄 사진이었다. 그 사진들을 남겨둔 채 다영이는 수학여행에서 돌아오지 못했다.

다영을 잃고 정씨는 공황장애와 우울증을 겪었다. 공허와 불안이 덮쳐 침대에 웅크린 채 보내는 날들이 많았다. 그런 정씨에게 남편은 대학원에 가 그림을 그리라고 했다. 죽음을 좇던 정씨에게 ‘할 일’이 생겼다. “‘학교 갔다 와서 죽어야지, 과제 마치고 죽어야지, 공부 다 하고 죽어야지’ 하면서 그렇게 꾸역꾸역 계속해온 거예요.” 달리 할 일이 없어 시작한 작업은 어느새 그에게 이어가야 할 일이 됐다. 그러다 보니 삶이 살아졌다. 박사 과정을 시작한 이유도 그 때문이었다.

박사 졸업을 앞둔 정씨에게 지도 교수는 “자신을 직면해야 한다”고 말했다. 정씨는 전남 목포의 섬 달리도로 향했다. 작업실 앞, 폐업한 염전 주변에는 다영이와 함께 뛰놀던 갯벌이 펼쳐져 있었다. 어릴 적 소풍을 가던 자리에서는 목포 신항에 거치된 세월호가 멀리 작게 보였다. 정씨는 그곳에서 세월호를 향해 욕을 쏟아냈다. 이튿날에도 갯벌을 돌고 바닷가를 걷고 다시 세월호를 바라봤다. 그리고 갯벌의 흙을 캔버스에 붙였다가 떼어내기를 반복했다. 말라붙은 흙 위에는 유화로 그림을 덧입혔다. 수학여행 전날 다영이와 함께 보았던 벚꽃, 다영이가 찍어준 목련, 팽목항에 앉아 있던 자신의 모습을 그렸다. 두 달이 지난 뒤 정씨에게는 한 가지 생각이 남았다. “살아내야 한다.”

정씨는 이번 전시의 제목을 ‘그리움의 산책’으로 정했다. 다영이를 떠올리며 머물던 섬에서 주운 부표와 개흙, 굴 껍데기 등을 전시장에 옮겼다. 열여덟에 멈춘 다영이는 이제 서른이 됐지만 정씨의 꿈속에서는 여전히 어린아이로 남아 있다. 정씨는 꿈에서 어린 딸의 손을 잡고 갯벌을 헤매며 자란 딸을 찾아다닌다. 잠에서 깨어나면 손에 쥐고 있던 어린 딸을 놓친 것만 같은 감각이 남는다. 12년 동안 바래지 않은 그 감각을 안은 채 정씨는 다시 캔버스 앞에 선다.