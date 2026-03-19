강감찬 텃밭·강감찬 데이케어센터···‘브랜드화’는 좋지만 과하지 않나요

관악구, 강감찬 장군 도시 브랜딩에 적극 활용 중구 이순신·광진구 온달장군 등 브랜드화 나서 개연성 없는 시설 등에 과도한 장군이름 남발

서울 관악구는 ‘강감찬’의 도시다. 강감찬 장군이 관악구 낙성대 인근에서 태어났기 때문이다. 관악구의 여러 지명도 장군과 연결돼 있다. 인헌동은 그의 시호를, 은천동은 그의 아명을 땄다.

관악구는 도시 홍보에 강감찬 장군을 적극 활용하는 편이다. 2016년부터 낙성대공원 일대에서 매년 강감찬 축제를 열 정도다. 서울에서는 유일하게 문화체육관광부의 ‘예비 문화관광축제’로도 지정됐다.

2019년에는 귀주대첩 1000년을 기념해 낙성대역에 ‘강감찬역’을 병기했다. 남부순환로 시흥IC·사당역 구간에는 명예도로명으로 ‘강감찬대로’를 붙였다. 2023년에는 강감찬 캐릭터 상표 등록까지 마쳤다. 각종 정책 사업에도 ‘강감찬’이 빠지지 않는다. 민간에서도 강감찬 캐릭터를 활용하면서 인헌시장에서는 강감찬 빵과 강감찬 라떼를 판매하는 곳도 찾을 수 있다.

서울에서 ‘장군’을 활용하는 곳은 관악구만이 아니다. 중구는 지난해 이순신 장군 탄생 480주년을 맞아 ‘이순신1545중구’ 사업을 시작했다. 1545라는 숫자는 이순신 장군이 태어난 해를 뜻한다. 장군의 생가터 인근인 을지로3가역과 남산골 한옥마을 구간도 ‘이순신길’ 명예도로로 지정했다. 오는 2029년까지 남산골 한옥마을에 이순신 박물관을 세울 예정이다.

광진구도 온달과 평강공주 설화를 구정 홍보에 활용하고 있다. 구의 캐릭터 ‘광이’와 ‘진이’는 각각 온달과 평강공주를 상징한다. 아차산과 용마산에 온달이 전사한 아차산성이 있어 고구려 특화 사업도 진행했다.

자치단체들이 역사적 인물을 도시의 브랜드로 활용하는 추세가 늘고 있다.

박상희 경희대학교 시각디자인학과 교수는 역사적 인물의 브랜드 활용에 대해 “주민에게 ‘우리 동네만의 이야기’를 제공하고, 외부 방문객에게는 기억하기 쉬운 도시 이미지를 남길 수 있는 장점이 있다”고 말했다. 지역의 정체성과 특성을 내세우는 데 역사적 인물 활용이 긍정적 효과를 줄 수 있다는 얘기다.

관악구 관계자는 “강감찬 장군을 활용하면서 구민의 자긍심을 높이고, 주민 화합을 꾀할 수 있다”며 “강감찬 캐릭터를 주요 시설에 활용하면 브랜드의 통일성을 높일 수 있다”고 말했다.

다만 과도한 브랜딩은 되레 역효과를 불러올 수 있다는 지적도 나온다.

관악구는 구에서 추진하는 각종 사업에 ‘강감찬’을 붙인다. 데이케어센터나 도시농업센터도 ‘강감찬 데이케어센터’ ‘강감찬 도시농업센터’로 쓰고 있다. 종합사회복지관도 ‘강감찬관악종합사회복지관’이다. 텃밭도 강감찬 텃밭으로 이름 붙였다.

관악구 주민 정기만씨(55)는 “강감찬의 도시라는 점을 강조하는 것은 나쁘지 않지만 너무 곳곳에 강감찬 이름을 붙인다는 느낌이 있다”고 말했다. 박소연씨(30대) 역시 “억지스럽단 생각을 해본 적이 있다”며 “좀 더 신선하게 젊은 세대에 다가가려면 새로운 작명도 필요해 보인다”고 했다.

박 교수는 “프랑스 도시 오를레앙의 잔 다르크 사례처럼 특정 인물을 도시의 상징으로 활용할 때는 역사교육이나 축제, 공공기억 체계와 연결하는 방식으로 브랜딩 해야 설득력을 얻을 수 있다”며 “핵심은 그 인물이 지역 안에서 얼마나 살아있는 이야기로 작동하는가이다”라고 말했다.

지역의 상징으로 제시된 인물의 가치가 그 지역의 공동체성과 돌봄, 리더십, 회복력과 어떻게 연결되는지를 설명할 수 있어야 하고, 주민들도 실제로 그 의미를 경험할 수 있어야 제대로 된 도시 상징으로 역할할 수 있다는 얘기다.

이석현 중앙대 디자인학과 교수는 “특정 인물을 과도하게 내세울 경우 오히려 상징성이 저하되는 문제가 생길 수 있다”며 “지속할 수 있는 형태로 운영할 필요가 있다”고 말했다.