정청래 ‘김어준 출연’에 강득구는 ‘보이콧 선언’…친청계는 단골, 친명계는 발길 뜸해

정청래 더불어민주당 대표가 유튜버 김어준씨 방송에 출연한 18일 친이재명(친명)계 강득구 민주당 최고위원은 “해당 방송에서 섭외 요청이 오더라도 출연하지 않겠다”고 밝혔다. 여권에 영향력을 지닌 김씨가 이재명 대통령과 각을 세우는 듯한 모습을 보이자 친정청래(친청)계는 출연을 이어가지만 친명계는 발길을 줄이는 모양새다.

친김민석계로도 분류되는 강 최고위원은 이날 페이스북에 “이 대통령께서 (엑스에) 대통령의 검찰개혁 의지를 의심하는 듯한 김씨의 발언이 담긴 기사를 공유했다. 김씨는 김민석 국무총리의 미국 출장을 두고 차기 주자 육성 프로그램처럼 보인다고 해석했다”며 이같이 적었다. 정 대표가 이날 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 당의 검찰개혁안 논의 과정을 설명한 직후였다.

구독자 225만명을 보유한 김씨 유튜브는 “국회의원들이 줄 서서 알현하듯”(송영길 전 민주당 대표 발언) 출연하고 싶어할 만큼 민주당에 영향력을 행사해왔지만 최근 공소취소 거래설 방송, 김 총리에 대한 ‘차기 주자 육성’ 발언 등을 두고 논란이 커졌다. 이 대통령은 지난 16일 엑스에 김씨가 자신을 ‘객관 강박’이라고 지적했다는 기사를 공유했고, 김 총리도 같은 날 페이스북을 통해 “언론은 무협지 공장이 아니다”라고 김씨를 겨냥했다.

김씨에 대한 당내 비판이 높은 상황에서 정 대표가 김씨 방송에 출연한 것을 두고 당 일각에선 부적절하다는 의견이 나온다. 초선 A의원은 “김씨가 (공소취소 거래설 등으로) 이 대통령에게 각을 세우며 책임 있는 답변도 안 하는 상황인데 당대표가 출연하는 건 굉장히 부적절하다”며 “김씨는 원래 자기 얘기에 토 달지 않고 동의할 사람들을 주로 방송에 부르는데 대부분이 정 대표 주변 사람들”이라고 말했다.

중진 B의원은 “정 대표가 김씨 방송에 출연하는 것 자체가 명·청 갈등 논란을 만들어주는 것”이라며 “의원들이 김씨 인기에 편승하니까 김씨의 영향이 더욱 커지는 건데 당대표 정도 되면 그런 매체에는 안 나가는 게 좋지 않겠느냐”고 말했다. 지난달부터 김씨 방송에 친청계로 분류되는 김영환·박수현·이성윤·최민희 의원이 출연했지만 친명계로 꼽히는 의원은 출연이 줄어든 모양새다.

당대표로서 당내 갈등을 수습하고 봉합하기 위한 처신이었다는 반론도 있다. 강준현 수석대변인은 이날 CBS 라디오에 출연해 “매체(김씨 방송)를 통해 당내 갈등 구조가 재생산돼선 안 되겠다는 측면에서 정 대표가 그런 것을 불식시키기 위한 취지하에 출연한 것 아닌가”라고 말했다. 재선 C의원도 “당대표 입장에선 여러 논란이 실제로는 과대 포장됐거나 해결됐다는 점도 알리기 위해 김씨를 활용할 수 있다”고 말했다.

‘원조 친명’으로 불리는 김영진 의원은 이날 JTBC 유튜브 <장르만 여의도>에 출연해 “정청래 대표와 김어준 대표가 친한 관계니까 (정 대표가) 궁지에 몰린 김 대표를 도와주러 간 것 같다”며 “저는 공소취소 거래에 관련한 사안을 아무 일 없었던 듯이 넘어가는 건 적정한 언론의 태도는 아닌 것 같다는 생각”이라고 말했다.

민주당 경기지사 경선 후보들은 계파를 가리지 않고 오는 19~20일 김씨 방송에 출연한다. 김동연 경기지사와 추미애·한준호 의원은 19일, 권칠승 의원과 양기대 전 의원은 오는 20일 출연할 예정이다. 지난 13일 공소취소 거래설 관련해 김씨에게 사과를 요구했던 친명계 한준호 의원은 이날 페이스북에 “걱정과 우려, 비판과 응원에 대해 잘 알고 있다. 무겁게 받아들이고 있다”며 “그래도 가야 할 길인 만큼, 이재명 대통령에게 배운 그대로 가겠다”고 말했다. 경기지사 경선 과정에서 김씨의 영향력을 활용하려는 모습으로 풀이된다.