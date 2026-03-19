[속보] 브렌트유 배럴당 110달러 다시 돌파…WTI 100달러 상회

이스라엘이 이란 최대 가스전을 폭격하고, 이란이 주변국 에너지 시설에 보복 공격을 가하면서 18일(현지시간) 국제유가가 급등했다.

국제유가 기준인 브렌트유의 5월 인도분 선물 종가는 이날 배럴당 107.38달러로 전장 대비 3.8% 올랐다.

4월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 96.32달러로 전장 대비 0.1% 상승했다.

브렌트유는 종가 산출 이후 미 동부시간 오후 4시48분쯤 배럴당 111달러대로 오르며 상승 폭을 키웠다.

브렌트유가 장중 배럴당 110달러대로 올라선 것은 지난 9일 이후 9일 만이다.

WTI 선물도 장중 한때 배럴당 100.5달러까지 고점을 높이며 상승 폭을 키웠다.

이날 이스라엘은 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 이란 남서부 해안 아살루에의 천연가스 정제시설 단지를 폭격했다.

이스라엘이 테헤란의 석유 저장고를 공격한 적은 있지만 이란의 에너지 생산시설을 공격한 것은 처음이다.

이란 이슬람혁명수비대는 이에 대한 보복을 천명하며 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르의 에너지 시설을 공격을 예고했다.

실제로 이날 이란은 세계 액화천연가스(LNG) 공급량의 20%를 담당하는 카타르의 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격을 가했다.

카타르 내무부에 따르면 이란의 공격으로 북부 해안에 위치한 산업도시 라스라판의 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다.

카타르 국영 에너지 기업인 카타르 에너지는 이란의 공격으로 가스 시설에 “광범위한 피해가 발생했다”고 발표했다.

석유·가스 시설에 대한 공격은 전 세계 원유 해상 공급량의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 상황에서 에너지 공급 차질을 더욱 심화시킬 것으로 보인다.

스웨덴은행 SEB의 올레 발뷔에 애널리스트는 “이란 사우스파르스와 가스전 공격이 유가와 가스 가격을 끌어올리고 있으며, 에너지 인프라에 대한 공격이 추가로 확대될 경우 가격은 계속 상승할 것”이라고 말했다.

씨티은행은 브렌트유 가격이 며칠 내 배럴당 120달러까지 상승할 것으로 전망했다. 에너지 시설에 광범위한 공격이 발생하고 호르무즈 해협이 장기간 폐쇄될 경우엔 브렌트유 가격이 올 2분기와 3분기에 평균 130달러까지도 오를 수 있다고 예상했다.