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이란 모즈타바 “라리자니 암살범들, 피 한 방울마다 상응하는 대가 치를 것”

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본문 요약

이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장 암살에 대한 보복을 예고했다.

전날에는 라리자니 사무총장과 골람레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총지휘관을, 이날은 에스마일 하티브 이란 정보부 장관을 제거했다고 발표했다.

전시 이란의 실권자로 국정운영을 총괄했던 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 이스라엘에 표적 암살당하면서 전쟁이 장기화할 수 있다는 전망이 나온다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이란 모즈타바 “라리자니 암살범들, 피 한 방울마다 상응하는 대가 치를 것”

입력 2026.03.19 07:41

수정 2026.03.19 07:43

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  • 이영경 기자

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지난 9일(현지시간) 이란 당국이 미국·이스라엘 공습으로 숨진 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 아들 모즈타바 하메네이를 차기 지도자로 지명했다고 발표하는 모습이 이란 국영 TV 방송에 나오고 있다. AP연합뉴스

지난 9일(현지시간) 이란 당국이 미국·이스라엘 공습으로 숨진 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 아들 모즈타바 하메네이를 차기 지도자로 지명했다고 발표하는 모습이 이란 국영 TV 방송에 나오고 있다. AP연합뉴스

이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장 암살에 대한 보복을 예고했다.

모즈타바는 이날 테헤란에서 엄수된 라리자니의 장례식에 맞춰 18일(현지시간) 텔레그램 채널을 통해 “이런 인물을 암살한 것은 의심의 여지 없이 그의 중요성과 더불어 이슬람의 적들이 그에 대해 품은 증오가 얼마나 깊은지를 입증하는 것”이라고 밝혔다.

이어 그는 “흘린 피 한 방울마다 그에 상응하는 대가가 따를 것”이라며 “순교자들을 살해한 범죄자들은 머지않아 응당한 대가를 치러야만 한다”고 밝혔다.

레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라도 라리자니 사무총장 피살을 “비열한 행위”라고 지칭하며 강력 규탄했다.

헤즈볼라는 성명을 통해 “우리는 비열한 암살과 지속되는 미국·이스라엘의 범죄적 침략 행위를 규탄한다”며 “지도자들에 대한 암살이 이슬람 공화국(이란)의 의지를 꺾거나 지도부와 국민, 그리고 전사들의 결의를 약화하지는 못할 것”이라고 강조했다.

전쟁 첫날 부친인 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자가 미·이스라엘의 공습으로 사망하면서 최고지도자 직무를 승계한 모즈타바는 취임 이후 현재까지 공식 석상에 모습을 드러내지 않고 육성 메시지도 내놓지 않고 있다. 모즈타바도 공습으로 부상을 입은 것으로 알려졌다.

이스라엘은 최근 이란 정권의 핵심 인사들을 연이어 표적 암살하고 있다.

전날에는 라리자니 사무총장과 골람레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총지휘관을, 이날은 에스마일 하티브 이란 정보부 장관을 제거했다고 발표했다.

미국과 협상할 인물 모두 죽이는 이스라엘···라리자니 암살에 “전쟁 더 길어질 것”

전시 이란의 실권자로 국정운영을 총괄했던 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장이 이스라엘에 표적 암살당하면서 전쟁이 장기화할 수 있다는 전망이 나온다. 강경 군부와 온건파 간 중재 역할을 해온 ‘실용적 보수주의자’ 라리자니의 죽음으로 군부의 장악력이 커지면서 종전을 위한 외교적 해법을 찾기 어려워질 수 있다는 것이다. SNSC는 18일(현...

https://www.khan.co.kr/article/202603181723001

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