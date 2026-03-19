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본문 요약

지난해 국내 은행의 순이익이 외환·파생 관련 이익 증가로 24조원을 웃돈 것으로 나타났다.

금융감독원이 19일 발표한 '2025년 국내은행 영업실적'을 보면, 지난해 국내 은행의 당기순이익은 24조1000억원으로 전년보다 8.2% 증가했다.

일반은행 순이익은 16조2000억원으로, 시중은행과 인터넷은행은 전년보다 순이익이 늘어난 반면 지방은행만 3000억원 감소했다.

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지난해 국내 은행 순이익 24조원, 역대 최대···이자 장사로 60조원 벌었다

입력 2026.03.19 08:10

수정 2026.03.19 08:13

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  • 배재흥 기자

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당기순이익 전년보다 8.2% 증가

순이자마진 감소에도 이자이익 1.8% 성장

외환·파생 이익 늘어 비이자이익 26.9%↑

서울 용산구 이태원동 경리단길에 시중은행 ATM이 모여 있다. 성동훈 기자

서울 용산구 이태원동 경리단길에 시중은행 ATM이 모여 있다. 성동훈 기자

지난해 국내 은행의 순이익이 외환·파생 관련 이익 증가로 24조원을 웃돈 것으로 나타났다. 역대 최대 규모다.

금융감독원이 19일 발표한 ‘2025년 국내은행 영업실적(잠정)’을 보면, 지난해 국내 은행의 당기순이익은 24조1000억원으로 전년(22조2000억원)보다 8.2%(1조8000억원) 증가했다.

일반은행 순이익은 16조2000억원으로, 시중은행(1조3000억원)과 인터넷은행(1000억원)은 전년보다 순이익이 늘어난 반면 지방은행만 3000억원 감소했다. 특수은행 순이익은 7조8000억원으로 전년과 비교해 4000억원 증가했다.

은행의 주요 수익원인 이자이익은 60조4000억원으로 1년 전(59조3000억원)보다 1.8%(1조1000억원) 불었다. 전년 대비 순이자마진(NIM)이 0.06%포인트 축소했는데도 이자수익자산이 4.6% 증가하면서 전체 이자이익이 늘어난 것으로 풀이된다.

비이자이익은 7조6000억원으로 전년(6조원)보다 26.9%(1조6000억원) 급증했다. 금리·환율 변동성 확대로 외환·파생 관련 이익이 1년 전보다 5조7000억원 불어난 영향이다.

판매비와 관리비는 29조4000억원으로 전년보다 7.2%(2조원) 증가했으며 인건비와 물건비는 각 1조5000억원, 5000억원 늘었다. 대손비용은 6조5000억원으로 같은 기간 5.9%(4000억원) 줄었다.

금감원은 “올해는 중동발 지정학적 리스크 고조와 미국 관세 정책 및 금리·환율 변동성 확대로 대내외 불확실성이 커져 신용 손실 확대 우려가 지속되고 있다”며 “경제 여건 악화 시에도 은행이 본연의 기능을 안정적으로 하도록 손실흡수능력 확충을 유도하겠다”고 밝혔다.

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