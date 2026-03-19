지난해 국내 은행 순이익 24조원, 역대 최대···이자 장사로 60조원 벌었다

당기순이익 전년보다 8.2% 증가 순이자마진 감소에도 이자이익 1.8% 성장 외환·파생 이익 늘어 비이자이익 26.9%↑

지난해 국내 은행의 순이익이 외환·파생 관련 이익 증가로 24조원을 웃돈 것으로 나타났다. 역대 최대 규모다.

금융감독원이 19일 발표한 ‘2025년 국내은행 영업실적(잠정)’을 보면, 지난해 국내 은행의 당기순이익은 24조1000억원으로 전년(22조2000억원)보다 8.2%(1조8000억원) 증가했다.

일반은행 순이익은 16조2000억원으로, 시중은행(1조3000억원)과 인터넷은행(1000억원)은 전년보다 순이익이 늘어난 반면 지방은행만 3000억원 감소했다. 특수은행 순이익은 7조8000억원으로 전년과 비교해 4000억원 증가했다.

은행의 주요 수익원인 이자이익은 60조4000억원으로 1년 전(59조3000억원)보다 1.8%(1조1000억원) 불었다. 전년 대비 순이자마진(NIM)이 0.06%포인트 축소했는데도 이자수익자산이 4.6% 증가하면서 전체 이자이익이 늘어난 것으로 풀이된다.

비이자이익은 7조6000억원으로 전년(6조원)보다 26.9%(1조6000억원) 급증했다. 금리·환율 변동성 확대로 외환·파생 관련 이익이 1년 전보다 5조7000억원 불어난 영향이다.

판매비와 관리비는 29조4000억원으로 전년보다 7.2%(2조원) 증가했으며 인건비와 물건비는 각 1조5000억원, 5000억원 늘었다. 대손비용은 6조5000억원으로 같은 기간 5.9%(4000억원) 줄었다.

금감원은 “올해는 중동발 지정학적 리스크 고조와 미국 관세 정책 및 금리·환율 변동성 확대로 대내외 불확실성이 커져 신용 손실 확대 우려가 지속되고 있다”며 “경제 여건 악화 시에도 은행이 본연의 기능을 안정적으로 하도록 손실흡수능력 확충을 유도하겠다”고 밝혔다.