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가스전 폭격당한 이란 “또 공격 땐 걸프 에너지시설 완전 파괴”···카타르엔 미사일 보복

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이란이 에너지 시설에 대한 공격이 반복될 경우 걸프 지역의 에너지 인프라를 완전히 파괴하겠다고 경고했다.

카타르 내무부에 따르면 이란의 공격으로 북부 해안에 위치한 산업도시 라스라판의 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다.

카타르 국영 에너지 기업인 카타르 에너지는 이란의 공격으로 가스 시설에 "광범위한 피해가 발생했다"고 발표했다.

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가스전 폭격당한 이란 “또 공격 땐 걸프 에너지시설 완전 파괴”···카타르엔 미사일 보복

입력 2026.03.19 08:11

수정 2026.03.19 08:24

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  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란 보복 공격에 카타르 핵심 가스 시설 화재

혁명수비대 “이날보다 대응 훨씬 강력해질 것”

이란 아살루예주의 페르시아만 북부 해안에 위치한 사우스파르스 가스전 AP연합뉴스

이란 아살루예주의 페르시아만 북부 해안에 위치한 사우스파르스 가스전 AP연합뉴스

이란이 에너지 시설에 대한 공격이 반복될 경우 걸프 지역의 에너지 인프라를 완전히 파괴하겠다고 경고했다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 18일(현지시간) 엑스에 이스라엘의 이란 최대 가스전 폭격을 언급하며 “이번 공격은 상황을 더욱 복잡하게 만들 것이며, 그 파장은 전 세계를 휩쓸 통제 불능의 결과를 초래할 수 있다”고 밝혔다.

이어 “이러한 공격이 적들(미국과 이스라엘)에게 아무런 이득도 가져다주지 못할 것”이라고 강조했다.

이날 미국·이스라엘과의 전쟁 중 이란의 거대 가스전인 사우스 파르스 시설이 표적 공습을 받았다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장도 가스전 피격 이후 ‘눈에는 눈’ 방식의 보복을 예고하면서 “새로운 단계의 대결이 시작됐다” 밝혔다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 자국의 에너지 부문이 다시 공격받을 경우 이웃 걸프 국가들의 석유·가스 산업을 파괴하겠다고 강력히 경고했다.

혁명수비대는 이날 성명에서 “이슬람 공화국(이란)의 에너지 기간 시설을 공격한 것은 큰 실수”라며 “이에 대한 보복 조치가 이미 시행되고 있다”고 밝혔다.

이어 이들은 “이 같은 공격이 다시 반복될 경우 에너지 인프라가 완전히 파괴될 때까지 추가 공격을 멈추지 않을 것”이라며 “우리의 대응은 이날 밤의 공격보다 훨씬 더 강력해질 것”이라고 덧붙였다.

이날 이란은 세계 액화천연가스(LNG) 공급량의 20%를 담당하는 카타르의 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격을 가했다.

카타르 내무부에 따르면 이란의 공격으로 북부 해안에 위치한 산업도시 라스라판의 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다.

카타르 국영 에너지 기업인 카타르 에너지는 이란의 공격으로 가스 시설에 “광범위한 피해가 발생했다”고 발표했다.

이란 “미·이스라엘, 남서부 가스 정제시설에 미사일 폭격”

이란 남서부 아살루예주의 대규모 천연가스 정제시설 단지가 미사일 폭격을 받았다고 이란 파르스통신이 18일(현지시간) 보도했다. 파르스통신은 “적(미국과 이스라엘)이 아살루예 가스 정제 시설을 공격했다”며 큰 폭발음이 단지 곳곳에서 여러 차례 들렸다고 보도했다. 이어 직원들은 안전한 곳으로 대피했으며 진화 작업이 이뤄지고 있다고 덧붙였다. 인명피해는 아...

https://www.khan.co.kr/article/202603182156001

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