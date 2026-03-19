[속보]환율, 유가 급등·연준 ‘매파’ 신호에 1500원 또 돌파

코스피·코스닥도 약세로 거래 시작

유가가 급등하고 미 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적 행보를 보이면서 원·달러 환율이 19일 개장과 동시에 1500원을 넘어섰다. 인플레이션으로 연준의 금리인상 가능성도 제기되면서 국내 증시도 급락세를 보이고 있다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 21.9원 오른 1505원에 거래를 시작했다. 주간거래 기준으론 2009년 3월 이후 17년 만에 가장 높은 수준이다. 야간거래를 포함하면 지난 3일(1506.5원) 이후 가장 높았다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 다시 100을 웃돌고 있다.

국내 증시도 약세다. 이날 코스피 지수는 전장보다 163.63포인트(2.76%) 내린 5761.40에 거래를 시작했다. 전날 급등한 삼성전자(-3.12%)와 SK하이닉스(-3.6%)를 비롯한 대형주가 일제히 부진하며 지수를 끌어내리고 있다.

코스닥 지수는 전날보다 25.26포인트(2.17%) 내린 1139.12에 거래를 시작했다.

이민혁 KB국민은행 연구원은 “파월 연준 의장이 이번 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인상 가능성이 제기됐다고 언급했다. 인상이 기본 시나리오는 아니라고 덧붙였지만, 해당 발언으로 연준의 금리인하 기대는 더 약화됐다”고 말했다.

연준은 18일(현지시간) 기준금리를 3.5~3.75%로 유지하기로 결정했다. 연준은 지난해 9월, 10월, 12월에 0.25%포인트씩 세 차례 연속 기준금리를 내렸지만, 올 들어 지난 1월에 이어 두 번 연속 기준금리를 동결했다.