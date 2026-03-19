담양서 덤프트럭-고속버스 추돌···승객 10명 부상

19일 오전 8시58분쯤 전남 담양군 담양읍 한 회전교차로에서 덤프트럭과 고속버스가 추돌했다.

이 사고로 고속버스 승객 등 10명이 경상을 입은 것으로 파악됐다.

사고는 덤프트럭이 고속버스 뒤편을 들이받으면서 난 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.