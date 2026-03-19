창간 80주년 경향신문

경찰, ‘약물 연쇄살인’ 김소영 추가 피해 3명 확인…특수상해 등 추가 송치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 '약물 연쇄살인' 사건 피의자 김소영에게 특수상해 등 혐의를 적용해 추가 송치했다.

김씨는 살인 혐의로 이미 기소됐지만, 경찰이 추가 피해자 3명을 확인해 혐의를 추가했다.

서울 강북경찰서는 19일 김씨를 특수상해 및 마약류관리법 위반 혐의로 추가 송치했다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, ‘약물 연쇄살인’ 김소영 추가 피해 3명 확인…특수상해 등 추가 송치

입력 2026.03.19 09:37

  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 강북구 숙박업소에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 김소영이 지난달 12일 영장실질심사를 받기 위해 서울 북부지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

서울 강북구 숙박업소에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 김소영이 지난달 12일 영장실질심사를 받기 위해 서울 북부지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰이 ‘약물 연쇄살인’ 사건 피의자 김소영에게 특수상해 등 혐의를 적용해 추가 송치했다. 김씨는 살인 혐의로 이미 기소됐지만, 경찰이 추가 피해자 3명을 확인해 혐의를 추가했다.

서울 강북경찰서는 19일 김씨를 특수상해 및 마약류관리법 위반(향정) 혐의로 추가 송치했다고 밝혔다. 경찰은 기존 사건 외에 새로 확인된 피해자 3명에 대해서도 범행이 인정된다고 판단했다.

경찰에 따르면 피해자들의 모발을 분석한 결과 3명 중 2명에게서 약물 양성 반응이 나왔다. 김씨는 관련 혐의를 부인하고 있으나, 경찰은 감정 결과와 관련 증거를 종합해 혐의가 인정된다고 봤다. 검출된 약물은 기존 피해자들에게 사용된 것과 같은 벤조디아제핀계 향정신성 의약품으로 확인됐다.

김씨 범행은 지난해 12월14일과 지난달 29일, 이달 9일 등 세 차례로 처음 알려졌다. 그는 서울 강북구 수유동 모텔과 경기 남양주시의 한 카페 등에서 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건넨 혐의를 받는다. 이 중 2명은 숨졌다.

이후 추가 피해가 드러났다. 지난 1월 중순 수유동의 한 노래주점에서 김씨가 건넨 숙취해소제를 마신 뒤 의식을 잃었다는 30대 남성이 확인됐고, 지난해 10월에는 김소영의 휴대전화와 동일한 것으로 추정되는 번호로 119에 구조 요청이 접수돼 20대 남성이 의식을 잃은 채 발견된 사실도 파악됐다.

앞서 경찰은 지난달 19일 김씨를 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 송치했다. 서울북부지검은 지난 10일 김씨를 구속 상태로 재판에 넘겼다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글