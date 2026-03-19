이창용 “최대한 이른 시일 내 추경 편성 필요성”

이창용 한국은행 총재가 최대한 이른 시일 내 추가경정예산(추경) 편성 필요성에 동의했다고 재정경제부가 19일 밝혔다. 한국은행이 정부의 ‘전쟁 추경’ 편성에 힘을 실어준 것이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 서울 중구 전국은행연합회관에서 이 총재와 이찬진 금융감독원장, 권대영 금융위원회 부위원장과 확대 거시경제금융회의를 열고, 중동 상황과 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리동결 결정에 따른 국내 금융·외환시장 영향을 점검하고 대응방향을 논의했다.

이 총재를 비롯한 참석자들은 “민생안정과 경제회복을 위해 최대한 이른 시일 내에 추경을 편성할 필요성에 동의했다”고 재경부가 전했다. 참석자들은 “유가 상승이 연료·물류·배달비 등 연쇄적 물가 상승과 소비심리 악화로 이어질 경우 취약계층의 어려움이 심화되고 내수·수출 등 실물경제 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있다”는 이유를 제시했다.

추경 편성이 물가를 끌어올릴 우려는 적다고 봤다. 참석자들은 “국내총생산(GDP) 갭이 여전히 마이너스를 보이는 등 총수요 압력이 낮은 상황에서, 초과세수를 재원으로 적자국채 발행 없이 추경을 추진할 경우 물가 및 금융·외환시장에 미치는 영향은 제한적일 것”으로 평가했다. 추경을 편성한다면 고유가 영향을 크게 받는 취약계층과 지역 등에 대한 직접·차등 지원에 집중하는 것이 효과적이라는 데 공감했다.

미국 연준의 정책금리 동결 조치를 두고는 국제 유가 상승에 따른 인플레이션 우려 등으로 미국 통화정책 향방에 대한 불확실성이 지속되고 있다고 봤다. 중동 상황의 불확실성으로 금융․외환시장의 변동성도 지속되고 있다고 있다고 평가했다.

이에 정부와 한은은 24시간 금융·외환시장 모니터링 체계를 가동하고, 필요하면 적기에 공조해 시장 안정 조치를 취하기로 했다. 특히 전쟁이 장기화하는 ‘최악의 상황’까지 염두에 두고 금융권 전반을 대상으로 환율·주가·금리·유가 등 다양한 변수의 충격 시나리오를 가정한 스트레스 테스트를 실시하기로 했다. 100조원 이상의 시장안정프로그램의 확대도 선제적으로 준비하기로 했다.

금융·외환시장의 체질 개선을 위해서는 중복상장 원칙 금지, 코스닥 내 우량기업들을 추려내는 세그먼트 분리, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입 등을 추진하기로 했다. 구 부총리는 “중복상장을 원칙 금지하기 위한 세부 기준을 올해 2분기 중 확정해 등 주주 보호를 강화하고, 코스닥 세그먼트 분리를 위한 규정 정비 등 코스닥 시장의 역동성 제고도 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.