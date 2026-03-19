서울 봄철 화재 5년간 7079건…절반은 ‘이것’ 때문

‘담배꽁초 부주의’ 49%로 최다 시, 취약시설 중심 안전대책 실시

최근 5년간 서울에서 발생한 봄철 화재 중 담배꽁초로 인한 화재가 가장 많은 것으로 나타났다.

서울시 소방재난본부는 2021년부터 2025년까지 서울에서 발생한 화재가 총 2만6760건으로 집계됐다고 19일 밝혔다.

이 중 봄철 화재는 7079건으로, 겨울철 7292건에 이어 화재 발생이 집중되는 시기로 조사됐다. 봄철 화재 원인은 부주의로 인한 화재가 전체의 약 62%로 가장 큰 비중을 차지했다. 세부 원인으로는 담배꽁초가 약 49%로 가장 많았다. 그 외 음식물 조리가 23%로 뒤를 이었다.

산불을 포함한 산림화재도 봄철에 집중되는 경향을 보였다. 최근 5년간 발생한 산림화재 35건 중 20건(57%)이 봄철에 발생한 것으로 확인됐다.

본부는 이런 분석을 토대로 시내 25개 소방서에서 주거시설과 건설 현장 등 화재 취약시설을 중심으로 예방 활동을 강화하는 ‘봄철 화재 안전대책’을 추진한다.

우선 무허가 주택 등 화재 취약주거시설 45개 지역 3972가구를 대상으로 컨설팅을 진행하고, 그 중 쪽방촌 12개 지역 2681가구에 대해선 소방·전기·가스 유관기관 합동 점검을 실시할 예정이다.

겨울철 이후 공사가 재개되는 건설 현장에 대해선 화재 안전관리를 추진하고 시장 지역과 목조 문화유산 지역 등에선 화재 예방 순찰을 진행한다.

아울러 봄철 야외활동 증가로 시민 이용이 늘어날 것으로 예상되는 다중이용시설을 대상으로는 안전조사와 119기동단속, 관계인 안전 컨설팅을 병행 추진한다.

홍영근 서울소방재난본부장은 “봄철은 건조한 날씨와 강한 바람 등의 기후 특성으로 작은 부주의에도 화재가 발생하기 쉬운 시기”라며 “야외활동 증가와 공사 현장 재개 등으로 화재 위험 요인이 늘어나는 만큼 시민들도 생활 속 화재 예방에 주의를 기울여 주시길 당부드린다”고 말했다.