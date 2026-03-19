‘전남·광주 통합’ 담당 직원들, 특별성과금 3000만원 받아

전남·광주 행정통합과 정부조직개편 등의 업무를 진행하며 성과를 거둔 행정안전부 직원들이 특별성과금을 받았다.

행정안전부는 19일 탁월한 성과를 창출해 국민의 삶을 혁신적으로 바꾼 행안부 5개 팀(29명)에 대해 ‘2026년 제1차 특별성과포상금’ 8000만원을 수여했다고 밝혔다.

이번 특별성과포상제도는 이재명 대통령의 “탁월한 성과를 낸 공무원에 대해 파격적 보상이 이뤄지도록 하라”는 지시에 따라 도입됐다. 행안부는 “성과를 이룬 공무원들에게 그에 상응하는 보상을 제공해 공직사회에 혁신적인 성과 창출 문화를 조성하기 위한 취지”라고 설명했다.

포상금을 받은 팀은 행정통합, 정부조직개편, 디지털 서비스, 재난 관리, 지역균형발전 분야에서 괄목할만한 성과를 거뒀다.

가장 많은 3000만원의 포상금을 받은 ‘전남·광주 행정통합 추진팀’(11명)은 이해관계자의 견해 차이와 촉박한 일정 등 어려운 여건 속에서 관계기관 의견 조율과 국회 입법절차를 추진해 이번 민선 9기에 광역지방정부 첫 통합 사례인 ‘전남광주통합특별시’ 출범을 이끌어냈다.

‘새 정부 국정철학 구현 정부조직개편팀’(7명)은 국민주권정부의 국정목표를 뒷받침하고 핵심 국정과제를 추진할 수 있는 정부조직 체계와 기반을 마련하기 위해 기획재정부 분리 개편, 검찰청 폐지 등 정부조직개편을 추진해 2000만원의 포상을 받았다.

‘인공지능(AI) 국민비서 서비스 개시팀’(3명)은 네이버와 카카오 등 민간 플랫폼과의 벽을 허물고 협력해 대화만으로도 100여종의 서류 발급과 1200여개 공공시설을 예약 가능하게 하는 등 ‘손 안의 행정’ 시대를 열어 1000만원의 포상을 받았다.

‘범정부 산불 총력 대응체계 구축팀’(4명)은 산불진화자원 협의회를 최초로 구성하고 산불 헬기와 진화 인력을 대폭 확대 투입해 주불 진화 시간을 기존의 3분의 1(98분→30분)로 줄이는 등 공로를 인정받아 1000만원의 포상을 받았다.

‘고향사랑기부제 활성화팀’(4명)은 고향사랑기부 민간플랫폼 연계와 세액공제율 상향 등을 통해 제도 시행 3년 만에 2025년 기부액 1515억원이라는 역대 최고 실적을 달성하며 1000만원의 포상을 받았다.

윤호중 행안부 장관은 “앞으로도 국민을 위한 탁월한 성과에 대해서는 연중 수시로 파격적으로 포상해 국민 행복 행정을 적극 추진할 예정”이라고 말했다.