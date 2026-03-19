[속보]‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수, 합수본 출석···“빨리 결론 나길”

전재수 더불어민주당 의원이 19일 정교유착 검·경 합동수사본부에 피의자 신분으로 출석했다. 전 의원에 대한 합수본 소환조사는 이번이 처음이다.

전 의원은 이날 오전 10시 서울 서초구 서울고검에 마련된 합수본에 출석하면서 기자들과 만나 “참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다”며 “빠른 시일 내에 결론이 나오기를 기대하겠다. 오늘 조사에 성실하게 임하겠다”고 말했다. ‘통일교로부터 현금이나 시계를 받았는지’ ‘해저터널 등 현안 청탁이 있었는지’를 묻는 질문엔 “조사받고 나서 말씀드리겠다”고만 했다. 전 의원은 오는 6월 치러지는 지방선거에서 부산시장 민주당 유력 후보로 거론된다.

전 의원은 통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 금품을 받은 혐의(뇌물수수, 정치자금법 위반)를 받는다. 윤영호 전 통일교 세계본부장은 앞선 민중기 특별검사팀 조사에서 2018~2020년 전 의원, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원 등에게 수천만원 상당의 금품을 건넸다고 진술했다.

민 특검팀으로부터 사건을 넘겨받은 경찰청 특별전담수사팀은 지난해 12월 전 의원에 대한 압수수색 영장에 ‘현금 2000만원과 1000만원대 불가리 시계’를 수수 금품으로 적시했다. 당시 경찰에 출석한 전 의원은 혐의를 강하게 부인했다.

합수본은 전날엔 전 의원의 부인 최모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다.