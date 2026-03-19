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[속보]‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수, 합수본 출석···“빨리 결론 나길”

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본문 요약

전재수 더불어민주당 의원이 19일 정교유착 검·경 합동수사본부에 피의자 신분으로 출석했다.

전 의원은 통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 금품을 받은 혐의를 받는다.

윤영호 전 통일교 세계본부장은 앞선 민중기 특별검사팀 조사에서 2018~2020년 전 의원, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등에게 수천만원 상당의 금품을 건넸다고 진술했다.

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[속보]‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수, 합수본 출석···“빨리 결론 나길”

입력 2026.03.19 10:14

수정 2026.03.19 10:21

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통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 검경 합동수사본부가 있는 서울고검 청사에 피의자 신분으로 출석했다. 권도현 기자

통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 검경 합동수사본부가 있는 서울고검 청사에 피의자 신분으로 출석했다. 권도현 기자

전재수 더불어민주당 의원이 19일 정교유착 검·경 합동수사본부에 피의자 신분으로 출석했다. 전 의원에 대한 합수본 소환조사는 이번이 처음이다.

전 의원은 이날 오전 10시 서울 서초구 서울고검에 마련된 합수본에 출석하면서 기자들과 만나 “참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다”며 “빠른 시일 내에 결론이 나오기를 기대하겠다. 오늘 조사에 성실하게 임하겠다”고 말했다. ‘통일교로부터 현금이나 시계를 받았는지’ ‘해저터널 등 현안 청탁이 있었는지’를 묻는 질문엔 “조사받고 나서 말씀드리겠다”고만 했다. 전 의원은 오는 6월 치러지는 지방선거에서 부산시장 민주당 유력 후보로 거론된다.

전 의원은 통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 금품을 받은 혐의(뇌물수수, 정치자금법 위반)를 받는다. 윤영호 전 통일교 세계본부장은 앞선 민중기 특별검사팀 조사에서 2018~2020년 전 의원, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원 등에게 수천만원 상당의 금품을 건넸다고 진술했다.

민 특검팀으로부터 사건을 넘겨받은 경찰청 특별전담수사팀은 지난해 12월 전 의원에 대한 압수수색 영장에 ‘현금 2000만원과 1000만원대 불가리 시계’를 수수 금품으로 적시했다. 당시 경찰에 출석한 전 의원은 혐의를 강하게 부인했다.

합수본은 전날엔 전 의원의 부인 최모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다.

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