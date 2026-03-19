서울 마포구가 서울시 자치구 최초로 장례를 치르기 어려운 주민의 마지막 길을 보듬는 ‘효도장례’를 추진한다고 19일 밝혔다.

지원 대상은 무연고 사망자와 연고자가 시신 인수를 거부·기피한 사망자, 장례를 치를 형편이 되지 않는 기초생활수급자 및 차상위계층 등이다.

구는 “장례를 치르기 어려운 저소득층 사망자에게 구청장 등이 명예 상주가 되어 최소한의 장례 절차와 추모의 시간을 보장할 계획”이라며 “화장 또는 매장하던 직장 중심에서 벗어나, 고인을 기리고 기억할 수 있는 추모공간을 마련해 따뜻한 배웅이 이뤄지도록 하겠다”고 설명했다.

이를 위해 구는 지난 18일 민관 협력 기반의 장례 지원체계 구축을 위해 마포복지재단 및 (사)행복나눔 연예인봉사단과 협약식을 맺고 상호협력을 약속했다.

협약에 따라 구에게 대상자를 통보받은 마포복지재단은 연고자 상담과 효도장례 사업 안내, 지원 대상자 결정 통보, 장례비용 지원 등의 업무를 추진한다.

(사)행복나눔 연예인봉사단은 대상자 사망 시 빈소 설치, 염습과 입관, 운구 차량 지원 등을 포함한 장례 절차를 총괄해 고인이 가시는 길이 외롭지 않도록 도울 예정이다.

박강수 마포구청장은 “효도장례에는 우리 사회가 고인의 마지막 가족이 되어 그 품격을 끝까지 지켜드리겠다는 뜻이 담겨있다”며 “구가 고인의 마지막 길을 함께하는 든든한 동행자가 되겠다”고 말했다.