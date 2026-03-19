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본문 요약

서울 마포구가 서울시 자치구 최초로 장례를 치르기 어려운 주민의 마지막 길을 보듬는 '효도장례'를 추진한다고 19일 밝혔다.

이를 위해 구는 지난 18일 민관 협력 기반의 장례 지원체계 구축을 위해 마포복지재단 및 행복나눔 연예인봉사단과 협약식을 맺고 상호협력을 약속했다.

협약에 따라 구에게 대상자를 통보받은 마포복지재단은 연고자 상담과 효도장례 사업 안내, 지원 대상자 결정 통보, 장례비용 지원 등의 업무를 추진한다.

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마포구, 무연고자 ‘효도장례’로 존엄 지킨다

입력 2026.03.19 10:26

  • 김은성 기자

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박강수 마포구청장(가운데)이 지난 18일 마포복지재단, 행복나눔 연예인봉사단과 무연고자를 위한 효도장례 업무 협약을 맺었다. 마포구 제공.

박강수 마포구청장(가운데)이 지난 18일 마포복지재단, 행복나눔 연예인봉사단과 무연고자를 위한 효도장례 업무 협약을 맺었다. 마포구 제공.

서울 마포구가 서울시 자치구 최초로 장례를 치르기 어려운 주민의 마지막 길을 보듬는 ‘효도장례’를 추진한다고 19일 밝혔다.

지원 대상은 무연고 사망자와 연고자가 시신 인수를 거부·기피한 사망자, 장례를 치를 형편이 되지 않는 기초생활수급자 및 차상위계층 등이다.

구는 “장례를 치르기 어려운 저소득층 사망자에게 구청장 등이 명예 상주가 되어 최소한의 장례 절차와 추모의 시간을 보장할 계획”이라며 “화장 또는 매장하던 직장 중심에서 벗어나, 고인을 기리고 기억할 수 있는 추모공간을 마련해 따뜻한 배웅이 이뤄지도록 하겠다”고 설명했다.

이를 위해 구는 지난 18일 민관 협력 기반의 장례 지원체계 구축을 위해 마포복지재단 및 (사)행복나눔 연예인봉사단과 협약식을 맺고 상호협력을 약속했다.

협약에 따라 구에게 대상자를 통보받은 마포복지재단은 연고자 상담과 효도장례 사업 안내, 지원 대상자 결정 통보, 장례비용 지원 등의 업무를 추진한다.

(사)행복나눔 연예인봉사단은 대상자 사망 시 빈소 설치, 염습과 입관, 운구 차량 지원 등을 포함한 장례 절차를 총괄해 고인이 가시는 길이 외롭지 않도록 도울 예정이다.

박강수 마포구청장은 “효도장례에는 우리 사회가 고인의 마지막 가족이 되어 그 품격을 끝까지 지켜드리겠다는 뜻이 담겨있다”며 “구가 고인의 마지막 길을 함께하는 든든한 동행자가 되겠다”고 말했다.

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